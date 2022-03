Hallan en fosa clandestina a 2 amigas desaparecidas en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos amigas que estaban desaparecidas en San Luis del Río Colorado, Sonora, fueron localizadas en una fosa clandestina, informó este viernes la Fiscalía General del Estado (FGJE).

Se trata de Karen Guadalupe Carrillo, de 20 años de edad, y Sheyla Sarahí Casillas, de 21 años, quienes desaparecieron el pasado 11 y 12 de enero.

Las personas del sexo femenino son Sheyla Sarahí, de 21 años, familiares perdieron contacto con ella el pasado 12 de enero en la colonia La Grullita, Karen Guadalupe, de 20 años, se le vio por última ocasión el 11 de enero de este año, detalló la FGE en un comunicado.

Una amiga de las víctimas, quien pidió resguardar su identidad, explicó que Karen estuvo en su casa los últimos días antes de desaparecer, hasta que la noche del 11 de enero, después de las 23:00 horas, salió a comprar algo de cenar con otra de sus amigas.

Mientras que Sheyla desapareció tras salir de casa el 12 enero, alrededor de las 13:00 horas, narró.

Eran las chamacas más lindas que pude haber conocido. Sarahí cuando uno ocupaba su ayuda, nos ayudaba ya sea de 20 pesos que ocupáramos, no los prestaba con mucho gusto, tenía ella casa y quien ocupara quedarse ahí nos quedábamos, contó.

A Karen la extraño porque siempre estaba para hacerme reír mucho, yo quería salir a buscarlas cada que aparecía el cuerpo de una mujer, pero no me dejaban por no ser familiar.

Los restos de Sheyla Sarahí, los cuales fueron identificados por los tatuajes que tenía, fueron sepultados este viernes, mientras que Karen será despedida el próximo domingo 13 de marzo.