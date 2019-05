Hacen huelga de hambre por expulsión de su hijo en Escuela Normal

Etchojoa.- Para exigir la reinstalación de su hijo a la escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles” El Quinto de Etchojoa, de donde fue suspendido por supuesta conducta inapropiada, Adolfo Espinoza Sayas, en compañía de su esposa e hijo Samuel Espinoza Rodríguez, inició una huelga de hambre ayer a las 10:00 horas.

Recordó que el pasado 21 de mayo su hijo Samuel, quien cursaba el segundo semestre en dicha institución, fue expulsado de manera definitiva por el director, a pocos días de terminar el ciclo escolar, bajo el argumento de conducta inapropiada.

“El director no nos especifica a que se refiere con conducta inapropiada”, expresó.

Samuel, joven de 21 años que fue dado de baja y quien es originario de Ciudad Obregón, dijo que ayer se presentó a la escuela para tomar clases de manera normal, pero fue retirado del salón por autoridades de la institución.

“Se me están violentando mis derechos humanos y transgrediendo el artículo tres de que tengo derecho a la educación, la baja no está fundada ni motivada y pido que se esclarezca la situación, me están truncando mi futuro”, manifestó el joven, “ya puse la denuncia ante los Derechos Humanos”.

Reveló que fue acusado injustamente de presunto acoso sexual en contra de una compañera, pero no le dieron derecho de réplica, además de que no existe una denuncia oficial ante las autoridades.

Axel Omar Salas Hernández, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en el Sur de Sonora, informó que habló con el director de dicha escuela y por petición de los padres pasaron el caso al Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) con sede en la ciudad de Hermosillo.

“Hablamos con el director y nos expusieron el caso del porque se dio de baja, es un tema delicado pero nos dieron sus argumentos”, apuntó.

Se buscó al director la escuela Normal Rural “General Plutarco Elías Calles” El Quinto, pero no se encontraba en su oficina.