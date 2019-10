"Hace un año no tenía ningún enemigo": Sara Valle tras atentado

HERMOSILLO, Sonora.- “Hace un año no tenía ningún enemigo. Hoy, quienes sienten que sus formas de hacer dinero a la vieja usanza y cobijados en las amenazas, van a prosperar, se equivocan”, aseveró la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, tras el ataque armado a una de sus propiedades.

Alrededor de las 18:42 horas de ayer, un vehículo, propiedad de Sara Valle Dessen, fue baleado en repetidas ocasiones por personas que viajaban a bordo de un vehículo, en las calles Almagres y Benito Juárez, de la colonia Las Villas.

En una rueda de prensa que ofreció la presidenta municipal del Guaymas en Hermosillo, relató los momentos que vivió a la hora del ataque y señaló quién pudo haber sido él o los responsables.

“Me he puesto a hacer un análisis a raíz de que rafaguearon mi carro estacionado afuera de mi casa y estando yo dentro. Fue un sonido espantoso que me retumba en el pecho y todo lo que se dio en esos momentos me lleva a meditar quién fue.

“Probablemente tú que no estás de acuerdo que se actualicen los estados catastrales…; tú que me has amenazado en redes sociales que me vas a pegar unos chin…; tú que quieres convertir todo lo del Ayuntamiento en negocio…”, dijo.

Con más de treinta menciones de quién pudo haber sido el responsable del atentado, la alcaldesa dejó entre ver desde que inició su mandato en la presidencia de Guaymas, tiene muchos enemigos, pero aseguró que las amenazas no la detendrán.

Destacó que hoy se reunirá con la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova para que le diera una cita y poner la denuncia correspondiente ante lo sucedió en su domicilio, además que reforzará la seguridad en su municipio para evitar que se sigan presentando más ataques a su persona y su familia.