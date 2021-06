Guerreros FC: El recuerdo que vive en un equipo de futbol

Cuando uno compite, ya sea en el deporte o en cualquier ámbito de la vida, siempre quiere ganar. Sin embargo, hay veces que el simple hecho de participar y divertirse se convierte en un homenaje a la vida de los que están y de los que ya partieron.

Guerreros FC es un equipo que juega en la actual Liga Premier de Futbol en Hermosillo, donde en más de 25 años jamás se han acercado a ganar un título, incluso en la Segunda Fuerza de este circuito; pero las causas por las que este club sigue vigente son más que reconocibles.

Eduardo Chong Quijada creó este equipo sólo tres años después de que su hermano, Carlos Alberto, falleciera en un accidente automovilístico a sus apenas 20 años de edad en 1992, dejando un hondo hueco en su corazón que terminó haciéndolo colgar también sus taquetes al poco tiempo.

“Yo jugué hasta 1994 y ya no seguí jugando porque me ganó el sentimiento de no tener a mi hermano, porque era casi mi cuate, nos sacábamos un año de diferencia.

“Entonces dije yo, ‘tengo que hacer algo’. Nunca he sido rico ni pudiente, pero iniciamos un equipito en la temporada 1995-1996 en la Liga Hermosillo, que después cambió a Liga Municipal, y actualmente Liga Premier”, explicó.

Eduardo Chong (centro) dirige a Guerreros FC desde su formación.

Carlos Alberto era considerado una estrella en potencia en aquellos años, destacando en ligas locales y después en el plano profesional, donde llegó a defender los colores de Rayados de Monterrey y León, hasta convertirse en el capitán de la Selección Nacional Juvenil (Sub 21).

“En este equipo yo guardo el sentimiento, honro a mi hermano muerto. En 25 años no hemos ganado ni un diploma, ni un tercer lugar, menos un campeonato. No nos quita el sueño, simplemente me hace feliz ver a los muchachos jugar en el rectángulo del campo de futbol.

“En este equipo se batalla para la inscripción, para los arbitrajes, para balones, para uniformes… El 80% de eso lo solvento y yo, con mi humilde trabajo”, afirmó el popular “Lalo”.

Antonio Romero, Gilberto Castro y Martín Encinas.

A diferencia de otras escuadras de la Liga Premier, en los llamados “Amigos del Balón” no se le paga a ningún jugador y solamen te reciben intercambios por publicidad en sus uniformes, lo cual los deja en desventaja frente a planteles que cuentan con una o más figuras locales que han probado las mieles del balompié profesional.

Actualmente, el grueso de los elementos de Guerreros FC ronda entre los 18 y los 25 años de edad, y aunque cuentan con algunos elementos de experiencia, saben que competir de tú a tú contra equipos de mayor poderío económico es una tarea sumamente complicada.

Aún así, este club aspira a mantenerse como el más longevo del circuito por muchos años más y siendo un trampolín para aquellos jóvenes que desean hacer una carrera en el mundo de las patadas, ya que a decir de su director técnico: “Un guerrero nunca muere, sólo deja una historia para contar”.

“Todos en esta vida fuimos jóvenes y necesitamos la oportunidad de salir adelante. Yo tuve la oportunidad de jugar en mi juventud en Cuautitlán Izcalli con el equipo piloto del América, también con el Atlas Colomos, de Guadalajara, y en Tercera División con los Soles de Hermosillo.

“Por lo general me buscan, o me mandan mensaje por Whatsapp o por Messenger. Hacemos pretemporada de un mes, y ahí seleccionamos a los jugadores que dan el ancho. La mayoría de los jugadores que he tenido han estudiado entrenamiento deportivo, educación física o para maestro; todo ligado al deporte”, comentó Chong.

ES BUENO SABER…

Por Guerreros FC han pasado jugadores que más tarde se convirtieron en profesionales, como Hiram Vianney Ruiz, Ricardo “Pariente” Gutiérrez y José Luis Valencia.

Actualmente es el club más longevo de la Liga Premier, con 25 años participando.

El equipo ha albergado a más de 800 jugadores.

José Ángel Chong y Gildardo López completan el cuerpo técnico de Eduardo Chong.

Los interesados en ponerse en contacto con Eduardo Chong lo pueden hacer al teléfono (662)1057105.

Años cumple el equipo en 2021.