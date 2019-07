Guaymas sigue sin contralor ni comisario

GUAYMAS, Sonora.- Desde hace más de un mes el Municipio de Guaymas opera sin Contralor, Comisario y secretarios Técnico y Jurídico, y la alcaldesa se fue de vacaciones, denunció el regidor José Luis Portillo Liera.



El edil de Morena subrayó que es necesario realizar los nombramientos de los funcionarios en cada uno de los puestos y que Luis Manuel Lugo Durón asuma el cargo que le fue otorgado por la mayoría de sus compañeros en sesión de cabildo celebrada el 2 de julio.



Indicó que ante este escenario, hay ingobernabilidad en Guaymas, pues en la ausencia de la presidenta municipal, según el tiempo que permanezca ausente, debe quedar al frente la secretaria del Ayuntamiento o un regidor.



"Le hago un llamado a la alcaldesa (Sara Valle Dessens) a que afronte los problemas que hay en el Municipio, no puede evadirse, no puede estar en otro lugar, se necesita la presencia de ella y de todos los integrantes del Ayuntamiento para dialogar y ver cómo resolver todos los problemas de basura, alumbrado y otros tan deficientes que hay", comentó.



El regidor de Movimiento Ciudadano, Sergio Carlos García Rascón, apuntó que Lugo Durón deberá asumir el cargo antes de los 15 ó 20 días después de la aprobación de su nombramiento y la renuncia del anterior comisario.



"En cuanto a la ausencia de la alcaldesa (Sara Valle Dessens) no sabemos si es por vacaciones u otra cosa, no tenemos nada oficial", externó.



El edil de Morena, Juan Antonio Pintor Hernández, desconoce si hay un tiempo establecido para que el nuevo comisario asuma el cargo, sin embargo opinó que en lo personal no tomaría vacaciones por los problemas que enfrenta el Municipio.