Guaymas requiere mil 500 mdp para reparar las calles

Cerca de mil 500 millones de pesos requiere el Ayuntamiento de Guaymas para reparar las calles, avenidas y bulevares que han sido destrozadas a través de los años por la Comisión Estatal del Agua (CEA) ya las que no han recibido mantenimiento de ningún tipo.

El director de Obras Públicas, Andrés Manuel Valenzuela Flores, aseguró que la mayoría de los baches y hoyancos que hay en las vialidades locales fueron causados por reparaciones en tuberías de agua potable y drenaje que maneja el organismo operador.

Admitió que los gobiernos en turno no han aplicado trabajos de mantenimiento adecuado, lo que ha generado un deterioro notable en zonas como la calzada Agustín García López, la carretera al Varadero Nacional, los bulevares San Germán, Diana Laura Riojas de Colosio, Microondas, Las Plazas y otros, además de las carreteras estatales la Guaymas-Empalme y el libramiento San José-Puente Douglas.

Del 16 de septiembre del 2018 al 8 de enero del 2020, destacó, han contabilizado daños en mil 793.5 metros cuadrados de concreto hidráulico que generará un costo de más de 1 millón 324 mil 500 pesos más IVA.

En la carpeta asfáltica, destacó, han contabilizado daños en 2 mil 356 metros cuadrados, lo que representa un gasto estimado de 942 mil pesos más IVA.

Expuso que las cuadrillas de la CEA no sólo afectan las rúas de los diferentes sectores al abrirlas para reparar problemas en las descargas de aguas negras o fugas de agua potable, sino también con los escurrimientos que mantienen por hasta 20 días.

La mayor parte de las afectaciones que hoy en día presentan las calles de concreto hidráulico, dijo, fueron originadas por excavaciones del personal de la CEA, mientras que en la carpeta asfáltica son por fugas de agua.

Son fugas que están en calles principales y que no las atienden inmediatamente cuando ya van, ya pasó un periodo de 15 a 20 días, entonces esa agua poco a poco va filtrando en el caso de una carpeta asfáltica.

"Va filtrando el agua, entonces se va a deteriorando la misma carpeta, el agua y el aceite están peleados, el agua hace mucho daño y nos la va destruyendo la vialidad", explicó.

Valenzuela Flores agregó que de acuerdo al compromiso que la Comisión Estatal del Agua realiza con el Municipio, tras terminar los trabajos de reparación de tuberías, deberían rellenar las zonas con arena, colocar una base, impregnarla y posteriormente echar la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico, pero sólo mal rellenan.

Suben recursos

Víctor Marín Martínez informó a partir de la tercera semana de enero, aplicarán 2 millones 500 mil pesos en el recarpeteo y bacheo de la calzada Agustín García López y otras vialidades con apoyo de seis cuadrillas.

Aseveró que este año invertirán 108 millones de pesos en la pavimentación de diferentes calles, entre ellas la Almagres, del sector Las Villas, donde vive la alcaldesa Sara Valle Dessens.

Sancionarán a CEA

El director de Control Urbano, Julio César Valdez Nacashima, informó que inició un programa de evidencia con fotos de todas los baches que se han formados en las vialidades de la ciudad a causa de los daños que ha causado el organismo operador al romperlas para arreglar fugas de agua o drenaje.

"Estamos haciendo un programa con evidencia de fotos tomando la medidas de la longitud de las afectaciones que no se han subsanado y vamos a tomar medidas drásticas, debido a que hay una carta de compromiso firmada por ellos, que vienen y solicitan el permiso y nos dicen que van a subsanar, pero no lo hacen", externó.

De acuerdo a las evidencias que ha tomado en el Sur, Norte, Centro y Oriente de Guaymas, dijo, sólo un 30 ó 40% de las afectaciones han sido reparadas y el resto siguen como baches o socavones en espera de que sean subsanadas.

Los daños en las rúas, comentó, están por todos los sectores de la ciudad, de ahí el hartazgo de autoridades municipales para lograr que reparen cada una.

Se solicitó versión de la Comisión Estatal del Agua, pero no se obtuvo respuesta.

Sufre daños automovilista, pero decide no reclamar

Trinidad Mendoza cayó en un bache mientras circulaba de la colonia Termoeléctrica al Centro, lo que provocó que se le saliera una rótula de su carro y lo dejará fuera de circulación al no tener dinero para pagarlas.

Decepcionado por el mal estado de las carreteras, aseveró que no le reclamó a nadie el daño que presenta su vehículo, porque está seguro que no recibirá apoyo, a pesar de que paga puntualmente sus impuestos de placas, donde se establece una aportación directa a Cecop.

Expuso que a otra persona conocida se le reventó una llanta nueva en la carretera Guaymas-Empalme al caer en uno de los tantos baches que hay a lo largo de este tramo por la falta de mantenimiento que presenta la vialidad.

"Este año vienen tiempos electorales, si no queremos tener estas pésimas condiciones entonces tenemos que ver ya como ciudadanos comprometidos, de ya no poner por favores políticos a funcionarios que no tienen perfil ni sensibilidad para dar atención y solución a estos problemas", finalizó.