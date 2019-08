Guaymas no baja la guardia contra dengue: Salud

GUAYMAS, Sonora.- Para mantener en cero el número de casos de dengue en la región Guaymas-Empalme, el jefe de la jurisdicción Sanitaria número cuatro, Antonio Alvídrez Labrado, exhortó a la ciudadanía a redoblar esfuerzos.



El funcionario estatal, admitió que en enero, se atendieron tres casos de zika en el puerto, que posiblemente eran consecuencia de los eventos presentados durante el 2018, pues después de esto no han tenido ningún otro registro.



Invitó a los habitantes de ambos municipios a no mantener las condiciones óptimas en sus hogares para los criaderos del mosco "Aedes agypti", ya que cada hembra tiene capacidad de poner entre 150 y 200 huevecillos y en un término de diez días eclosionan.



"Gracias al trabajo de la ciudadanía y a la concientización, no hemos tenido ningún caso de dengue", apuntó.