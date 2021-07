Madres trabajadoras acuden a guarderías del IMSS a dejar a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- Madres trabajadores afiliadas al Imss aplauden la reapertura del servicio de guarderías, por los beneficios que implica para la educación de sus hijos.

"Yo como madre trabajadora me siento muy contenta, porque era algo super necesario tener donde dejarlos para ir al trabajo", comentó Beatriz Adriana Gutiérrez.

"Ademas ellos (los niños) también han sufrido todas las secuelas de la falta del servicio, en el caso de mi hijo, el encierro fue muy feo para él", admitió.

Beatriz compartió que fue su mamá quien la apoyo durante el último año, para poder cuidar a su hijo mientras ella iba al trabajo.

Durante ese tiempo, la estimulación y el desarrollo del pequeño fue un reto difícil para la familia, aceptó, razón por la cual ve favorable la reapertura de las estancias infantiles.

"Gracias a Dios tuve el apoyo de mi mamá para poder ir a trabajar y que el niño pudiese estar en casa, pero fue muy complicado la verdad, aquí nos damos cuenta el valor de cada maestro y del trabajo que hacen con nuestros hijos", expresó.

Tanya Jacobo, otra de las mamás beneficiadas, señaló que para ella lo más importante es poder tener a su hija en un lugar seguro mientras trabaja.

Afirmó tener miedo a que suceda un contagio, sobre todo después de perder a su suegra a causa del virus, pero aun así ve necesario la utilización del servicio.

"Si me da miedo, porque mi suegra falleció a causa del virus, pero me han comentado que no es tan común en niños, e igual seguiré tomando todas las medidas" dijo.

"La verdad yo batalle mucho, tenía que estar de casa en casa, buscando quien me las cuidará, o pagando quien, por eso si necesito traerla", aseguró.

Ambas mamás mencionaron sentirse muy conformes con las medidas de higiene y seguridad tomadas por la guardería a la entrada de los pequeños, sintiéndose más tranquilas de poder dejar a los niños.