"Guamerucito" García es el Cimarrón de hierro, no se ha perdido ni un minuto en la cancha

Los adjetivos de constancia, regularidad y efectividad se pueden asociar a Brian Alberto “Guamerucito” García, quien desde su llegada a los Cimarrones de Sonora previo al Guard1anes 2020, ha disputado todos lo minutos posibles en los 24 juegos que lleva dirigidos Gabriel Pereyra.



Fueron 15 partidos de la fase regular del torneo anterior, más uno de repechaje y los ocho que van hasta el momento, en donde Brian es de los pocos que nunca han salido de cambio, no ha estado lesionado o contagiado por el Covid-19, lo que lo convierte en una garantía, además de todo lo que aporta al funcionamiento del equipo.

Muy feliz, lo que un jugador quiere es jugar lo que más se pueda y ahorita que se me ha dado la oportunidad de todos los minutos estoy muy contento y a seguir así, intentar acabar el torneo así y no bajarle”, aseguró el mediocampista de 23 años.



Otra de las razones por las que Brian ha jugado todos los minutos es la versatilidad de posiciones que puede jugar y que lo hace de muy buena forma.



“La mayoría los he jugado de lateral izquierdo, si me gusta mucho ahí, pero mi tentación siempre es ir hacia adelante, me gusta de todo, de volante, de interior, donde sea, todo jugador tiene que dar lo mejor, si no te están saliendo las cosas, pues corre, el balón es lo que más importa, pero si no le metes físico ahora la competencia está muy alta”, reconoció.



El hijo del “Guamerú” García, nacido en León, Guanajuato, es un jugador de los clasificados como menores de 23 años y se ha venido afianzando como inamovible en el esquema de Cimarrones, un equipo que recobró el buen futbol que mostró durante el torneo anterior y en esta nueva edición ya se ubican en la cuarta posición, como uno de los equipos contendientes al título.