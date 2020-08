Grito de Independencia será virtual en Sonora por Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- La ceremonia para conmemorar el Grito de Independencia se realizará de manera virtual y se transmitirá a través de canales de televisión locales y redes sociales de internet, en atención a las medidas sanitarias establecidas ante la contingencia por Covid-19, además se cancela el desfile cívico militar del 16 de septiembre, informó el Gobierno del Estado.

Germán Robles Molina, coordinador ejecutivo de Relaciones Públicas y Eventos del Gobierno del Estado, explicó que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezará la ceremonia del Grito de Independencia, pero, a diferencia de otros años, esta se llevará a cabo sin la tradicional verbena popular de las fiestas patrias.

No habrá escenarios, ni programa artístico; esto, en apego a la estrategia de distanciamiento social para prevenir la propagación del Covid-19.

“La gobernadora va a realizar el Grito, le estamos llamando virtual porque no habrá invitados, no habrá público, no habrá ningún escenario, únicamente la parte cívica y conmemorativa”, indicó.

Robles Molina detalló que similar a lo realizado año con año, la gobernadora Pavlovich cumplirá con el protocolo oficial de recepción de la Bandera Nacional, entonará el Himno Nacional Mexicano, dará el tradicional Grito de Independencia y vitoreará a nuestros héroes nacionales.

En esta ocasión, dijo, las y los sonorenses podrán presenciarlo a través de las redes sociales oficiales de la mandataria estatal y del Gobierno del Estado, así como de las televisoras locales que año con año transmiten esta ceremonia.

Durante la ceremonia cívica, acompañarán a la gobernadora de manera presencial, los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como los mandos militares, quienes entregan la Bandera Nacional a la gobernadora y se tendrá la participación de la banda de guerra del Ejército Mexicano, expuso.

Respecto a la ceremonia de honores a la Bandera que todos los años se hacía diariamente durante septiembre, con el programa “Septiembre, Mes de la Patria” que congregaba hasta 300 personas entre militares, empleados de dependencias de gobierno, titulares y estudiantes, mencionó que en esta ocasión se realizará un solo evento el primer día del mes, sin invitados ni alumnos. Pero por protocolo nacional, precisó, la Bandera de México se izará todos los días de septiembre a media asta para conmemorar a las personas que han fallecido por consecuencia del Covid-19.

La ceremonia del 13 de Septiembre, con la que se conmemora la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, se realizará con los protocolos de higiene y sana distancia, únicamente con la presencia de autoridades y representantes protocolarios. El desfile cívico militar del 16 de septiembre se canceló para este año, ya que por la gran afluencia de gente que acude a presenciarlo y la gente que participa en su desarrollo, difícilmente se podría respetar la sana distancia.