"Gracias a las marchas podemos votar", Patricia Reyes Spíndola

Muchas opiniones se han escuchado en los últimos días respecto a las marchas y protestas feministas que se han realizado en el País, para exigir que se erradique la violencia de género.

Para la actriz Patricia Reyes Spíndola, alzar la voz por la justicia es más que necesario, pues dice que a lo largo de la historia, gracias a estos movimientos, las mujeres han logrado conseguir que se respeten sus derechos.

"Las mujeres que están en contra de estas marchas deben entender que gracias a éstas existe el divorcio, los préstamos (antes necesitaban pedir permiso a sus maridos), y pueden escoger a sus maridos (antes lo hacían los papás). Hay una serie de cosas que gracias a la lucha de las mujeres son realidad; como buscar que tengamos sueldos iguales al de los hombres, las mismas libertades, para cambiar esa idea de que lo que está mal en una mujer es correcto en un hombre", dijo la actriz para EL IMPARCIAL.

"Imaginen que pasaría si las mujeres no saliéramos a protestar. Gracias a las marchas podemos votar desde 1953. Hay algunas mujeres, que están en contra, que no han acabado de entender la importancia de esto, me parece que son muy poco informadas de la evolución de nuestros derechos en la historia; no los conseguimos con ‘por favor y gracias’, sino marchando", continuó.

Hoy no es un día de flores

La actriz mexicana que participa en "La Doña 2" pidió a las personas informarse sobre la importancia de protestar por sus derechos, especialmente hoy en el Día Internacional de la Mujer, que muchos lo confunden con una celebración cuando en realidad invita a la reflexión.

"Tienen que informarse qué es una marcha, saber la historia de las protestas en el mundo. Es lo que necesitan las mujeres que están en contra, especialmente el día de hoy. Quítense esa idea de que el día de la mujer es de asueto, de descanso o para regalarnos flores, cuando en realidad esto comenzó como una tragedia que ocurrió en Estados Unidos en 1911, cuando incendiaron una fábrica de camisas en el que murieron 140 mujeres que protestaban por mejores salarios", comentó.

Aunque no podrá ir a la marcha de hoy, Patricia va a asistir a Tabasco a una conferencia donde dará una plática a las mujeres sobre empoderamiento; y aseguró que mañana se unirá al paro nacional "Un día sin mujeres".

"No puedo ir al a marcha pero iré a Tabasco para dar una plática de las mujeres y compartir mi manera de pensar, para ver si así puedo sembrar una semillita para que su espíritu y alma se abran al entendimiento. Luego regreso hoy mismo a la Ciudad de México para mañana unirme al día sin mujeres. Estaré en mi casa todo el día", expresó.