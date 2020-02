Gobierno procede legalmente contra empresas que construyen la “Cuatro carriles”: AMLO

Ciudad de México (GH).- El gobierno federal procede legalmente contra las empresas constructoras que han demorado la conclusión de la carretera federal número 15 en Sonora, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre quienes son los políticos involucrados con las empresas constructoras que no han cumplido los contratos.

No puedo hacerlo. Hoy en la mañana cuando analizamos de cómo actúan jueces y magistrados que utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones y deciden dejar en libertad a presuntos delincuentes, se acuñó una frase que me gustó: ‘Ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto’, pero bueno por el debido proceso no puedo decir quiénes porque estamos procediendo legalmente”, dijo