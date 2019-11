Gobierno me dio la bandera oficial del "influencer" de oposición: Tumbaburros

De ser un “influencer” que criticaba al Gobierno y sus acciones, el titular de la popular cuenta de redes sociales Tumbaburros asegura que el Gobierno de México le dio la bandera oficial del “influencer” de oposición de este País.

“Para empezar me hizo muy famoso… obviamente vienen muchas responsabilidades que él me da”, destacó el joven que está detrás de esta cuenta de Facebook y Twitter y que fue señalada por las autoridades mexicanas de estar detrás de los ataques en redes al presidente López Obrador.

En entrevista para EL IMPARCIAL, Tumbaburros, como se hace llamar para conservar su anonimato, habló del por qué su oposición al Gobierno mexicano actual, de su actividad y del por qué considera se le asocia con la familia del ex presidente Felipe Calderón.

Aquí la entrevista:

¿Quién es la persona que está detrás de la cuenta Tumbaburros?

Soy un mexicano, nací en Ciudad de México, de 32 años, tengo tres niñas pequeñas. Comencé esto como una oportunidad para poder alzar la voz para poder denunciar lo que no me gustaba del gobierno, en aquel entonces quien gobernaba era Peña Nieto, y me tocó levantar la voz igual que lo hago ahorita.



¿Por qué surge el Tumbaburros y por qué desde el anonimato?

Obviamente vivimos, lamentablemente, en un País en donde muchas veces se nos acusa de crear complots cuando tú mencionas algo que no te parece, obviamente hay amenazas, insultos. Cuando yo hice Tumbaburros la idea era tratar de detener eso que se venía. Hoy ya he decidido empezar a salir, dar entrevistas, que la gente me conozca, que vea que detrás de ese logo existe una persona con nombre, con dirección, con apellido, con familia, mexicano, que da la cara y que sigue trabajando en esta lucha continua por alzar la voz.



¿Qué criticabas antes y qué es lo que criticas ahora?

La crítica era basada en dos líneas muy fundamentales. En el caso de Peña Nieto se le criticaba mucho cuando se equivocaba al hablar o cuando se le caía el pastel, que se ponía los calcetines al revés, cosas banales. Ahorita sí hay crítica que se puede hacer muy desde la parte consciente de hay escasez de medicamentos, falta de servicios públicos, existe un nulo crecimiento económico, vivimos la ola de violencia más grande en todos los inicios de gobierno históricos que han pasado por nuestro País.



Pasaste de criticar la figura del Presidente, a las acciones.

Totalmente. Yo creo que tu crítica debe ser guiada a lo que esté haciendo la persona en el poder, más que la persona.



¿Por qué se te asocia con los Calderón Zavala y específicamente con Luis Felipe Calderón?

Vivimos en un México donde cuando tú apoyas algo, en automático te haces vendido o te están pagando o tienes intereses personales. El mexicano no puede entender que haya gente que apoye o que defienda a otra persona sin recibir algo a cambio. Hay muchísima gente que a mí me apoya en redes sociales y eso no significa que yo los esté maiceando como se le dice, o que yo les esté beneficiando en sus vidas de alguna manera como para ellos, en contribución, estarme apoyando.

Específicamente en el caso de que digan que era el hijo de Felipe Calderón, es porque hicimos un video a manera de broma en donde él movía la boca y yo hablaba, video que si tú lo llegas a ver o si ya lo viste te das cuenta de que es un video fake, en forma de broma, y mucha gente pro Morena la usó para golpetearme, así fue como sucedió.



¿Qué opinas del primer año del Gobierno de la Cuarta Transformación?

Híjole, lleno de pretextos, lleno de malas decisiones, y con un retroceso muy, muy grande en menos de un año. En general.

¿Ves que hay los suficientes contrapesos en México en este momento?

No, para nada, al contrario, se han ido quebrantando, se han ido desquebrajando, los han ido acotando, los han ido bloqueando, los han ido eliminando y es lamentable, porque un gobierno que tiene un poder absoluto se corrompe, y más si esta persona tiene tintes dictatoriales como lo es Obrador, es una receta perfecta para el caos.



¿Crees que los partidos de oposición están moralmente derrotados?

Yo creo que en todo aspecto el presidente ahí sí tiene la razón, pero yo no diría que moralmente, porque moralmente estamos igual de destrozados todos. Incluso ellos, y hasta más.



¿Por qué tu política va en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador?

No nada más son críticas contra Andrés Manuel. Yo me he caracterizado por criticar a todo gobernante que tome malas decisiones o que esté llevando sus ciudades o el trabajo legislativo que estén haciendo sea malo.



¿Cómo imaginas a México después de seis años de la Cuarta Transformación (4T)?

Yo creo que hay muchos escenarios, pero básicamente veo dos: Uno donde Andrés Manuel pierde el poder y lo recuperamos nosotros y empezar un proceso de retroceso de seis años. Ya llevamos un año en donde todos los motores económicos de nuestro país se frenaron, en menos de un año.



¿Crees que se vaya a reelegir el Presidente o al menos que intente hacerlo?

Yo creo que para allá va. Ha golpeteado los pilares de la Democracia de este País, le quiere, le urge meterle mano al INE, es algo que se ve que les urge.

¿Cuál es tu modelo de negocio?

Yo hago estrategia política, en algunas de esas estrategias que hago entra el Tumba, en la gran mayoría no. Cuando llego con algún cliente del partido que sea, siempre le comento que está contratando a la persona que te hará estrategia tras bambalinas, pero no significa que el Tumba va a salir a levantarte la mano. La parte del personaje, del mediático, del que llega a las grandes masas, del que es influencer, etc., si cuido mucho de hacerlo con gente que son amigos, que piensan igual que yo.

¿Hubo algún cambio en tu trabajo, en tu vida personal, con tu familia, después de los señalamientos oficiales?

Para empezar me hice muy famoso. Lo que hizo Andrés Manuel realmente fue darme la bandera del influencer de oposición de este País. Obviamente vienen muchas responsabilidades con esa bandera que él me da, obviamente sientes miedo, es una sensación que yo creo que muy pocas personas van a poder sentir a lo largo de estos seis años que el Presidente te esté acusando en la mañanera de formar un golpe de Estado cibernético, de atacar públicamente a periodistas.