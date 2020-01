Gobierno debe dar claridad a la inversión: Salinas

Aunque los empresarios en sus planes de inversión ya descuentan la incertidumbre por las acciones del Gobierno federal, se requiere de una mayor claridad, especialmente en la política económica para atraer capitales, expuso Roberto Salinas León.

El presidente de la Cumbre Álamos Alliance y director del Centro América Latina de la organización Atlas Network, explicó aún con ello, el futuro de México no es claro en cuanto a sus expectativas de crecimiento económico para 2020.

Vemos que son menos claroscuros porque creo que ya el empresariado ya ha logrado absorber parte de la incertidumbre, ya la descuenta, va a tratar de acoplarse, todavía hay choques”, declaró.

El tema de México y su economía y política para el año que inicia, así como la visión internacional y sus posibles repercusiones en el País y en Sonora serán tema principal de la edición de este año de la Cumbre Sonora, que se celebrará el 13 de febrero.

A continuación la entrevista:

Viene una nueva edición de la Cumbre Sonora, ¿hay algún tema en especial que se vaya a tratar en este año?

Roberto Salinas León (RSL).- Pues sí y no. Evidentemente es algo que está alrededor de lo que representa el 2020, es decir, la visión, de tener una visión clara en un momento de marcada incertidumbre, y no necesariamente en relación a lo que se pueda o no se pueda decir de la política económica en México sino de la política económica en todo el mundo.

Un día tenemos un presidente en Estados Unidos que parece que le va a declarar la guerra a Irán y otro día ya hicieron las pases y no sabemos qué va a pasar.

Pero que tal si, por ejemplo, sucede algo que los pragmatistas dentro de la 4T empiezan a ganar terreno y se empiezan a implementar cosas como el Programa Nacional de Infraestructura, o entra en vigor el T-MEC en junio como se espera una vez que quede ratificado en el Senado, eso va a impulsar el crecimiento hacia arriba.

Entonces van a tener que salir a decir, ahora estamos revisando a la alza y en vez de uno va a ser 1.8 o 2.3% o lo que sea. Lo que queremos más bien son señales de certidumbre, más allá de algún numerito, que si le pegamos o no le pegamos.

Si ha sido desalentador. La desaceleración de 2.5% a 0, se sintió y se sintió un bajón fuerte y ahora ya lo empieza a resentir el consumidor, por no decir lo que es el mercado de capital y pues, la industria automotriz, tan importante aquí en Sonora, como ha habido una baja tan importante en lo que es la venta de automóviles.

Afortunadamente tenemos la válvula de escape del comercio exterior que nos ha permitido colocar esos productos.

¿Pinta entonces el 2020 para ser un año de claroscuros económicos, por esto de que que hay cautela en organismos que predicen el crecimiento de la economía, pero hay factores como el T-MEC que pudieran hacerla crecer?

(RSL).- Bueno, son menos claroscuros porque creo que ya el empresariado ya ha logrado absorber parte de la incertidumbre, ya la descuenta, va a tratar de acoplarse, todavía hay choques, justo esta semana gente del Consejo Asesor Empresarial y gente de las más pragmáticas, señalan que se empieza a contemplar la reanudación de las rondas petroleras para complementar y ayudarle a Pemex a cumplir una meta que hoy es abiertamente fantasiosa.

La visión 2020, para verla en una forma clara se necesita tener los anteojos claros, o la retina clara, porque si no son claroscuros, y al final esas son las señales.

Si al final crecemos 1% el 2020, pero hay una señal contundente de que vamos a ir por una cierta vía, yo creo que el empresario lo va a aplaudir con creces porque sabrá que ahora sí podrá invertir a largo plazo, ahora sí ya puedo medir cuál es mi riesgo de retorno, y ahora sí ya puedo saber cuál es la rentabilidad de un proyecto de invertir en México.

Hoy en día ha quedado paralizado eso porque no sabemos si mañana va a salir con alguna otra cosa similar a la extinción de dominio, o la ley fiscal.

Y eso yo creo que necesitamos nosotros aprender los modos de la 4T, pero la 4T también aprender de que hablando se entiende la gente.

¿Entonces ya se descuenta la incertidumbre, se asimila, pero sigue siendo un factor importante en contra para la inversión en México?

(RSL).- Claro. Por ejemplo, la construcción en la Ciudad de México está paralizada, porque salió la idea de que van a revisar todos los permisos para ver dónde encuentran corrupción. Pues que las revisen, pero que no dejen de emitir permisos, porque entonces, ¿qué hacemos con el albañil que es un ser tan digno y que nos trae tanto, que literalmente construye casas?, entonces quien es la base de eso pues es justamente el albañil, ¿qué vamos a hacer con 500 mil albañiles en México?

Pues que se vayan sobre ellos, pero que no paralicen la actividad. Es igualito a la decisión del huachicol el año pasado. Son medidas ocurrentes que después acaban lastimando muchísimo, buenas intenciones pero con pésimos resultados, y aquí lo que cuenta son los resultados, no las intenciones.

¿Considera que en 2020 ya se comenzará a sentir en la población los efectos de estas políticas económicas, es decir, pasarán de lo macro a lo micro?

(RSL).- Definitivamente. El dato más revelador es la contracción de la inversión. La caída en la inversión, no sé cuánto es en Sonora pero a nivel general creo que es una contracción de casi el 10%, y eso repercute en que si no estás invirtiendo pues no hay empleo, o hay empleo a medias o tuviste que entrar en un fuerte programa de austeridad y eso te baja el consumo.

¿Cuál es su visión de cómo afectaría a México este conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán?

(RSL).- Pues cualquier guerra va a afectar de manera negativa, podemos tener coyunturas donde el precio del petróleo se nos va para arriba y nos ayuda fiscalmente, que no le ayuda a los mexicanos, sino a la Tesorería de la Federación, a los mexicanos, pues si fuera mío sí, pero no redunda en mi bolsillo, redunda en más ingresos para la federación.

Nadie nunca gana en una guerra comercial, menos en una guerra bélica, pero más bien, en materia comercial, nuestra expectativa es que ahorita entrará en pausa el ataque a China, van a firmar un acuerdo, van a hacer dizque la paz, se llegará a algún tipo de acuerdo, todo mundo lo aplaudirá y se esperará hasta después de las elecciones para reanudar el ataque a China.

Pero esto le da a México una oportunidad de oro que ningún otro país tiene en América Latina, ahí si no hay duda de que somos el hermano mayor, porque somos los únicos que tienen la logística, la infraestructura y las cadenas ya integradas con Estados Unidos, entonces, ¿para que te vas a China?, vente acá a México, vente a Sonora.

En el caso específico de Sonora en 2019 hubo un crecimiento casi nulo, ¿cree que es una consecuencia de la situación de la economía nacional o hay otros factores que influyen?

(RSL).- Sonora debería estar dentro de los casos que llaman “los dos Méxicos”, una tesis que se ha popularizado mucho, de aquel México que se ha integrado a la cadena económica mundial, y aquel México que ha estado rezagado.

Entonces tenemos estados en donde más allá que no hay Estado de Derecho, tampoco participan dentro de la integración de cadenas, como Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, una parte sí y otra parte no, Tabasco está muy marginado, Campeche que es uno que empieza a resurgir.

Mientras que tenemos otros como San Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua y definitivamente Sonora. Entonces es difícil explicar por qué otros estados del Norte han crecido y no con crecimientos mediocres.

Arturo Díaz Monge.- La pregunta nos lleva a una reflexión profunda porque de los estados del Norte de la República, Sonora ha tenido un crecimiento cero o está estancado cuando otros estados del Norte están creciendo este año, aun en estas condiciones adversas crecieron entre el 1, el 2 o cerca del 3%.

Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión profunda de qué factores de competitividad estamos perdiendo, los números son fríos, duros, pero son realidades y definitivamente eso obliga a una discusión pública amplia de esos factores.

Pudiéramos hablar de diferentes variables, ciertamente venimos de un periodo de crecimiento en los años anteriores, donde tuvimos niveles de alrededor del 5% y sabemos que hay ciclos económicos, pero el riesgo es que esta caída se prolongue y más en estas condiciones nacionales.

Entonces el reto es cómo podemos articular los esfuerzos empresariales, de Gobierno, sociedad civil, para darle la vuelta a esta situación que preocupa muchísimo.

¿Cuáles serán los temas centrales de la Cumbre Sonora 2020?

(RSL).- Primero, me da un gran gusto anunciar que don Arturo Díaz es el nuevo presidente del Consejo de la Cumbre Sonora, ya en un esquema de rotación que vamos a estar teniendo con diversos actores.

La fecha concreta para este año es el jueves 13 de febrero en el Club de Golf Los Lagos, es nuevamente un programa de medio día y todo gira alrededor de encontrar claridad para ayudarnos a navegar en el mundo de incertidumbre que estamos viviendo, incluso ya como una cosa permanente, porque la incertidumbre ya es un hecho de la vida, no es una consecuencia de alguna falla, el mundo cambia tan rápido, puede haber cambios tecnológicos o decisiones políticas o movimientos súbitos en el mercado financiero, no sabemos cuándo se nos va a dar el cambio, pero sabemos que se va a dar el cambio.

De primera oradora tenemos a Valeria Moy, directora de México, ¿Como vamos?, que se ha convertido en una voz muy importante en el debate político y económico y creo que nos va a traer cosas muy frescas.

En materia internacional pues vemos un momento dramático que sucedió en América Latina, la crisis en Chile, el regreso del peronismo en Argentina, un brasileño que pretende ser el Donald Trump de América Latina, para explicar esto viene un chileno, Axel Kaiser, muy amablemente se ha vuelto todo un referente, está invitado a pláticas en todo el mundo y estará en la Cumbre Sonora hablando específicamente del caso chileno, pero con un énfasis en América Latina.

Y pues regresa nuestro mariachi argentino, Ricardo López Murphy, a darnos una perspectiva particularmente sobre Brasil y Argentina.

Y tenemos al periodista Carlos Mota, director del programa Es Negocio, que transmitirá su programa directamente desde Los Lagos en Hermosillo.