Gobernadores mayos toman instalaciones del INPI en Etchojoa

ETCHOJOA.- Gobernadores tradicionales de la etnia Mayo tomaron ayer las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa en reclamo a que, aseguran, el director general de esta institución, Adelfo Regino Montes, los dejó "plantados".

Marcos Moroyoqui Moroyoqui, gobernador tradicional de El Júpare, municipio de Huatabampo, manifestó que hace un mes en una reunión celebrada en Ciudad Obregón, Regino Montes se comprometió a visitarlos en Navojoa el 21 de enero de este año, compromiso que dijo, no cumplió.

"El señor Adelfo nos invitó a esa reunión en Obregón con la etnia Yaqui, estando ahí él nos prometió venir a visitarnos a territorio nación Mayo y nos puso la fecha de 21 de enero", abundó, "la cita fue a las 11 de la mañana y lo esperamos hasta las 4 de la tarde pero nunca llegó".

Lamentó que las autoridades tradicionales no recibieron ninguna llamada por parte del director general del INPI, ni de sus representantes para explicarles el motivo del desaire.

"Por eso tomamos la institución (INPI) porque al no cumplir con nosotros le está faltando al respeto a los gobiernos tradicionales", expresó, "queremos que nos diga cuál es la razón de que no estuvo con nosotros".

Aguileo Félix Ayala, gobernador tradicional de Tesia, consideró la falta del funcionario federal como una ofensa al pueblo Mayo.

"Queremos una respuesta pronta porque las necesidades que tienen nuestras gentes y nuestros pueblos indígenas son muchas", subrayó.

Santos Feliciano López Cota, gobernador tradicional de Camoa, aseveró que los representantes de los 8 Pueblos Mayos exigen una explicación.

"Él mismo puso la fecha; de pueblo a pueblo nos sentimos en un bochorno, es como si tratara con niños chiquitos y no debe ser así", lamentó, "él como representante a nivel país debe valorarnos más".

Secundino Amarillas, titular del INPI en Etchojoa, dijo que están en la mejor disposición de dialogar.

"No me han dado una respuesta (sus superiores) lo que te podría decir de manera particular, como dice nuestro presidente: ‘Están en su derecho de manifestarse’, nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar con ellos, pero no nos han hablado a nosotros como centro coordinador de Etchojoa".