Gobernadora llama a sonorenses a quedarse en casa y seguir recomendaciones sanitarias

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la situación del Covid-19 en Sonora y México, la Gobernadora Claudia Pavlovich pidió a los ciudadanos quedarse en casa y acatar las recomendaciones de sanidad, así como la de no acudir a lugares concurridos.

La mandataria sostuvo una reunión con los 72 alcaldes del Estado, donde trataron los temas prioritarios en cuanto al Covid-19.

“La mejor forma de evitar el contagio de este virus es ser preventivos, y como Gobierno estamos haciendo nuestra parte, sobre todo con medidas de higiene y atención en la parte médica.

“Como ciudadana les pido acatar las recomendaciones, crear conciencia de que no son vacaciones, son tiempos de estar en casa con los nuestros y no hacer actividades no prioritarias como ir al cine, a casinos, a gimnasios”, recalcó.

La Gobernadora dijo que las actividades no indispensables también se tienen que suspender. Llamó a la sociedad a no caer en compras de pánico y así ser solidarios con los demás, así como no caer en noticias falsas.

Recalcó que la situación que se vive actualmente en el País y en Sonora requiere se la responsabilidad y la participación de todos.