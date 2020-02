Gobernadora impulsa talento de niñas y jóvenes

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, acompañada por decenas de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la mandataria estatal resaltó que este premio se efectúa con el propósito de incentivar a las niñas y adolescentes a cursar STEM (por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños, que se tapen los oídos cuando les digan que no pueden ser ingenieras en mecatrónica, en robótica, porque saben qué, a mí también me decían muchísimo que no iba a poder ser Gobernadora, que en Sonora no iban a votar por una mujer, sólo porque era mujer.