Gobernadora entrega viviendas a más familias

Servando Martínez Córdova y su esposa María Jesús Morales Flores, pareja de adultos mayores, vieron realizado su sueño de contar con una casa propia, al recibir de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano las llaves de su nuevo hogar.



Servando y María, habitantes de San Pedro El Saucito, comunidad de Hermosillo, forman parte de los 198 beneficiados del área urbana y zona rural Oriente de la capital sonorense, donde se han

entregado casas.



Lo anterior, dentro del programa Vivienda para Todos que impulsa la Gobernadora de Sonora en beneficio de las personas que no pueden acceder a un crédito Infonavit o bancario.



“Los felicito, qué bueno tener un patrimonio familiar, para ustedes, sus hijos o sus nietos, cuentan ya con un hogar seguro”, expresó la mandataria estatal, “cuídenlo mucho”.



Servando Martínez, notablemente emocionado, agradeció a la gobernadora Pavlovich por ofrecer programas sociales en beneficio de todos los sonorenses, como las familias de escasos recursos que no cuentan con la solvencia económica para adquirir una casa propia, o como ellos, que al no tener un trabajo formal pueden acceder a una vivienda económica y con pagos accesibles.



Otra de las familias beneficiadas del programa Vivienda para Todos, en San Pedro El Saucito, es la que conforman Luis Roberto Verdugo y su esposa Guadalupe González González, quienes ahora ya tienen una vivienda digna.



Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social, destacó que gracias a este tipo de programas son más las personas que cuentan con un patrimonio seguro para su familia.