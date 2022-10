Gobernador Alfonso Durazo entrega Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado

HERMOSILLO, Sonora.-El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, entregó su Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado.

El diputado Fermín Trujillo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIP), recibió al Gobernador del Estado en las escalinatas del Congreso.

La presidenta del Congreso del Estado, Diana Karina Barreras Samaniego, recibió de manera formal el documento.

“Ha hecho un excelente trabajo, muchas felicidades, cuenta con todo nuestro apoyo, como siempre ha sido, siempre respetando la autonomía de los poderes”, le expresó Barreras Samaniego.

Cumplo con la disposición de entregar el informe de labores de mi primer año de gestión, pongo en manos de la presidenta del Congreso este documento para su análisis y debate”, señaló Durazo Montaño.

“Quisiera agradecer la presencia del secretario de Gobernación”, dijo, “con la representación Presidencial”.

“Tenemos un Congreso de excepción, no exageraría si lo califico de histórico”, expresó, “no significa que aprueben todas las iniciativas que presentamos, significa que he encontrado en las y los diputados un compromiso de excepción con los sonorensess. Me he sentido acompañado en esta tarea”, finalizó.