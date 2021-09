Gestores acaparan cita en Relaciones Exteriores, afirman Agencias de Viajes

HERMOSILLO, Sonora.- “Están muy saturadas las citas en Sonora (para pasaportes), no hay fechas disponibles hasta dentro de dos o cuatro meses, y todo eso es porque los gestores las acaparan porque si vas con ellos en 15 ó 20 días te consiguen una”, denunció la propietaria de la Agencia de Viajes Rincón, Lourdes Rincón Barreto.



Las personas que requieren sacar el pasaporte mexicano, dijo, han tenido que viajar a estados cercanos a Sonora y cuando hay promociones lo hacen hasta la Ciudad de México y se regresan el mismo día.

Por su parte, la dueña de la Agencia de Viajes Turismo Palo Verde, Martha Arteaga González, subrayó que la demanda en los trámites del pasaporte mexicano en la entidad ha ido en aumento y eso ha obstaculizado la obtención de citas en los solicitantes.

Apuntó que de Hermosillo salen nueve vuelos cada día a la Ciudad de México de las diferentes aerolíneas y pese a que hoy en día las tarifas son más altas, continúa la demanda aunque desconoce si esto es por la tramitación del pasaporte mexicano.

Las agencias, aclaró, no venden vuelos internacionales a los pasajeros que no presentan una vigencia mínima de seis meses en sus pasaportes mexicanos, pese a los problemas que enfrentan los ciudadanos por la demanda que hay en el estado.

LO QUE PAGA LA GENTE

Ante la falta de citas en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Estado, los sonorenses han tenido que pagar de 150 a 280 pesos a gestores para tramitarlo y así obtener su pasaporte mexicano.

“No hay citas en todo el Estado, anduvimos buscando en todas las oficinas y en Caborca fue el único lugar que conseguimos, así que me fui a hacer el trámite allá y ya el 5 de octubre me va a llegar, pero otra vez tengo que viajar a ese lugar para que me lo entreguen, es mucho gasto”, externó Manuel

Higuera, originario de Guaymas. Perla Navarro, quien es originaria de Nogales, el viernes pasado viajó a Ciudad Obregón luego de que un gestor le consiguió una cita para renovar su pasaporte mexicano porque no hubo en una ciudad más cercana.

“En dos días me tuvo la cita el gestor y solamente se le pagaron 180 pesos. El pasaporte me va a llegar la primera semana de octubre, pero tengo que ir a recogerlo en donde lo tramité, no lo envían a tu ciudad de origen”, subrayó.

Te puede interesar: Cambiará plataforma para sacar citas para el pasaporte mexicano; anuncian la emisión de pasaporte electrónico

Jesús Federico García Holguín, el año pasado cuando apenas iniciaba la pandemia por Covid 19, solicitó una cita por Internet para renovar el pasaporte en Hermosillo y la obtuvo un mes después.

“La plataforma para sacar la cita no funcionó muy bien y apenas iba iniciando la pandemia, me la dio un mes después, pero después de ahí ya no batallé mucho, sólo hice una fila de unos 40 minutos y llevé los documentos que me pidieron”, apuntó.



VIVEN UNA ODISEA PARA LOGRAR QUE LOS AGENDEN

Entre una semana a tres meses es el tiempo que ciudadanos han tenido que esperar para poder acudir a su cita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar su pasaporte mexicano.

Al realizar un ejercicio de observación, se pudo apreciar una fila de entre 15 a 20 personas esperando que fueran recibidos sus documentos en las instalaciones de la SRE, en el edificio México del Centro de Gobierno.

“Yo hice sola la cita por teléfono, me la dieron muy rápido, como en una semana y media creo que fue muy rápido porque sí había escuchado en otros lados que la cita tardaba meses”, comentó Rosalba Bello.

Algunos de los que han acudido a la SRE han realizado su trámite por medio de gestores, los cuales les ayudan con el trámite y les dan la fecha y hora de la entrevista, esto por facilidad de los usuarios.

“Yo vi una gestora para que me hiciera la cita para el pasaporte mexicano, aunque sí está un poco demorado y hay mucha gente. Mi cita me la dio como en una semana ya para decirme qué día eran la cita”, dijo.

Verónica consideró que aunque no había contratado estos servicios anteriormente fue rápido, en comparación con otras agencias a las cuales había consultado previamente.

Por su parte, Dora Lozano indicó que fue en tres meses cuando logró concretarse su cita para solicitar el pasaporte mexicano, esto a través de una empresa que se encarga de realizar las citas.

“La verdad es que con la agencia pensé que iba a ser menos tiempo pero no fue así”, dijo la mujer quien esperaba en una de las filas para que se le fuera entregado el documento.

Cerca de 180 personas en promedio atiende la SRE de forma diaria, según información extraoficial recabada en el lugar.

A pesar del tiempo que tardan las citas en concretarse, las personas aún así buscan tramitar su pasaporte, para realizar los viajes de negocios o turísticos que efectuarán próximamente.