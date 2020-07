Genera gasto extra a personal de salud pandemia por Covid-19

Ciudad Obregón.- Para los trabajadores de la salud la pandemia por Covid vino a traer nuevos retos en cuanto a su forma de trabajar, pero también gastos adicionales por el equipo de protección especial que tienen que usar para estar realmente protegidos contra esa enfermedad.



Sergio Muñoz Andrade es médico familiar y desde que comenzó la emergencia sanitaria ha invertido alrededor de 10 mil pesos en adquirir equipo para su protección.



Explicó que aunque el Instituto donde trabaja les otorga materiales, en ocasiones es insuficiente y para reforzar las medidas de precaución y seguridad es que muchos decidieron adquirir por su cuenta su equipamiento.



“Desde que inició la pandemia mi prioridad fue mi protección personal y familiar, aparte de lo que me otorga mi institución he comprado caretas, cubrebocas N95, N100 con filtros, goggles, gafas, y pijamas quirúrgicas, sanitizantes, entre otras cosas, en tres meses la cifra asciende a unos 10 mil pesos o más”, subrayó.



Además, señaló, han batallado para conseguirlos, pues en la localidad durante algún tiempo estuvieron agotados y tuvieron que recurrir a páginas digitales para hacer la compra.



DE SU BOLSILLO

El enfermero Jesús López, del Hospital General Regional (HGR) Número 1, compartió que desde principios de marzo casi todos sus compañeros en los diferentes turnos han destinado parte de su sueldo para adquirir equipamiento.



“Compramos mascarillas, y ahorita la más barata sale como en 900 y a esa cada mes se le debe cambiar el filtro y si bien nos va lo conseguimos en 400 pesos, pero a veces en mucho; los goggles nos salieron como en 300, la careta que va encima sale como 50 y duran unos 3 días porque son frágiles y ahí se va haciendo la lista”, subrayó.



En su caso, manifestó, ha recibido varias donaciones de caretas y overoles que han aligerado el golpe a su bolsillo, pero aun así,si suma el total, estima que han sido más de 5 mil pesos extra los que ha gastado estos últimos 4 meses.



“En el instituto nos proporcionan equipos y materiales de protección, pero no son insumos cómodos de usar, lesionan la piel, irritan, causan molestia y el personal adquiere otros por más comodidad y por mayor seguridad”, indicó.



FUERTE GASTO

La misma situación vive Nohemí Castro, del Hospital General, quien aseguró haber invertido al menos unos 8 mil pesos en 3 meses en equipo relacionado con su protección personal contra el Covid-19.



“Galones de gel antibacterial y también presentación individual, virucidas, batas quirúrgicas especiales, caretas, mascarillas y la lista no termina, hasta cubrezapatos”, informó.



Los gastos se incrementaron también porque los productos subieron mucho de costo, dijo, como había escasez donde se consiguen es a un precio elevado.



“Por las caretas he estado pagando alrededor de 100 pesos y cuidándolas mucho me duran unos cuatro días, los n95, si los compro sueltos, me salen en 200 y algo, y si compro la caja como he estado haciendo por el paquete con 10 pago 875 pesos”, aseveró.



Comentó que el hospital le brinda también equipo, pero ha habido momentos en que no hay y no pueden esperar, por eso se adelantan y lo adquieren por su propia cuenta.

El equipo de protección que necesitan no sólo puede ser costoso, si no difícil de conseguir.

La inversión la hacen pensando en su propia seguridad y la de sus familias.

A DETALLE

Dependiendo del lugar donde el personal de salud adquiere su material, los costos oscilan:

Mascarilla n95: Desde 150 hasta 300 pesos por unidad.

Guantes de látex: Desde 200 hasta 400 la caja con 100.

Overol plástico especial: Desde 400 hasta mil pesos por unidad.

Caretas de plástico: Desde 50 hasta 100 pesos por unidad.

Antibacterial en galón: Hasta 400 pesos.

Virucida en galón: Hasta 500 pesos.

Gorro y bota quirúrgica desechables hasta 500 pesos una caja con 100.Cientos de pesos al mes puede llegar a gastar el personal de salud.