Gelish y uñas postizas pueden dañar la piel, afirma dermatóloga

HERMOSILLO, Sonora.-La aplicación de uñas postizas o tratamientos estéticos para esta zona del cuerpo, como el gelish, pueden causar daños importantes a la piel, como infecciones por hongos, o acumulación de radiación en las manos, afirmó la dermatóloga, Hilda Luz Flores Tapia.

“La aplicación de uñas postizas es un procedimiento cosmético de riesgo, ya que es importante sellar totalmente la uña con la mejor calidad posible, o la humedad puede penetrar esta zona y favorece el crecimiento de hongos o parásitos micóticos.

Si tuviéramos que escoger un tratamiento para el arreglo de uñas, quizás el menos invasivo sería el gelish, siempre y cuando no limen de forma intensa la uña sana y pongan un protector antes de aplicar el barniz”, recomendó.

PRÁCTICAS DAÑINAS

Ninguno de los tratamientos de este tipo son totalmente seguros, agregó, ya que para realizarlos utilizan prácticas dañinas que pueden afectar la piel.

Entre ellas, resaltó, limar las uñas de manera excesiva, extraer la cutícula, y usar lámparas UV o LED para sellar el color, las cuales generar acumulación de radiación en las manos.

“En ambos procedimientos liman fuertemente las uñas sanas, retiran cutícula y esto hace que se inflame esa área, se desencadenen alteraciones en la forma de las uñas, además pueden causar infecciones”, indicó.

“Los secadores LED no son más seguros que las lámparas UV, es algo que te dicen, pero no es cierto; estas lámparas LED no usan las mismas bombillas que utilizas en tu hogar, tienen luz UVA de alta intensidad para curar el esmalte en gel y eso puede favorecer la acumulación de radiación en los dedos”, expuso.

RECOMENDACIONES

Como recomendación, a quienes gustan de hacerse este tipo de tratamientos estéticos, les aconsejó ponerse un protector solar de amplio espectro en toda la zona de las manos y dedos, antes de que inicien el tratamiento.