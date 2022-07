Gasolina: Por el rendimiento

Llenas el tanque de gasolina y sabes que es el consumo de una semana pero de pronto, a la mitad del tiempo comienzas a notar que has gastado más combustible de lo común; hay diferentes causas que pueden cambiar el rendimiento acostumbrado de tu carro.

Un auto determinado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, necesitará un litro de combustible para recorrer una distancia, pero este rendimiento puede variar por diversos factores.

Entre las causas están el peso, tamaño, estado general, tamaño del motor, condiciones topográficas y climáticas en que se conduce y hábitos de manejo, entre otros; algunos de estos factores pueden ser regulados por los conductores.

Que rinda

Un primer factor a tomar en cuenta para mejorar el rendimiento del combustible es elegir un auto eficiente, señala la organización ¿Qué tan rendidor es tu auto?

Los resultados de las pruebas realizadas por los fabricantes sirven de referencia para los compradores que buscan un carro que ahorre gasolina, y que las agencias ofrezcan información para que los clientes tengan opciones de vehículos nuevos o usados.

Si bien las capacidades de los autos son importantes, lograr un mayor beneficio de los combustibles requiere de buenos hábitos de conducción y un mantenimiento constante.

Ahorradores

Existen tres mediciones para hablar del aprovechamiento de la gasolina o el diesel: rendimiento en la ciudad, que es la medida más baja debido al continuo frenado y aceleración; en carretera, donde hay un beneficio mayor gracias a una aceleración uniforme, y el consumo combinado, que es una mezcla de pruebas en ciudad y carretera.

Seleccionar un auto con mayor rendimiento ahorrará dinero ante el aumento en el precio de las gasolinas, lo que resulta importante para la economía familiar.



¿Cómo hacerle?

Antes de ocupar tu puesto frente al volante, puedes tomar en cuenta los siguientes pasos para ahorrar combustible:

- Mantén la presión correcta en las llantas, una mala presión puede afectar el consumo de gasolina entre 2 y 4%.

- No lleves sobrepeso; mientras más peso tenga el carro, mayor será su esfuerzo para avanzar y gastará más combustible.

- No mantengas el motor trabajando si no vas a avanzar, apagarlo y volverlo a encender genera un menor consumo de gasolina.

- Elimina la práctica de calentar el motor del auto por más de un minuto, en promedio se estima que el auto consume 100 mililitros por cada diez minutos de calentamiento.

- Ten cuidado con los acelerones, trata de acelerar y frenar lo más suave que puedas, así no revolucionarás el motor del carro de manera innecesaria.

- Baja ventanas y no uses el aire acondicionado si no es necesario en la ciudad; en el caso de la carretera, lo mejor es que subas las ventanas y enciendas la refrigeración.

Fuente: Dodge México.