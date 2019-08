Ganan bomberos de Navojoa campeonato latinoamericano

NAVOJOA, Sonora.- Fue el orgullo de sentirse sonorense la fuerza que impulsó a los bomberos de esta ciudad a dar el último esfuerzo y coronarse campeones del torneo Bombero Master Challange La Posta 2019, convirtiéndose así en los mejores de Latinoamérica, informó Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El comandante del Cuerpo de Bomberos indicó que el escuadrón de Navojoa se enfrentó a sus colegas de Chile, Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela y del interior de la República Mexicana en la competencia que se celebró los días 17, 18 y 19 de agosto en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo.



"Hicimos un esfuerzo muy grande para estar aquí, el querer que tu ciudad destaque como un departamento capacitado y competitivo; fue la oportunidad de posicionar a bomberos Navojoa a nivel nacional", expresó.



El triunfo no fue fácil, reconoció, pues se enfrentaron en la final con los aguerridos elementos de bomberos de Hermosillo, Jalapa, Atenco, Texcoco y la cuadrilla de Pemex.



"El jueves 22 de agosto es Día Nacional del Bombero y ese debía ser el mejor regalo a nuestros compañeros; se luchó mucho por el primer lugar", enfatizó.



Las pruebas finales, dijo, fueron de control de incendios, ventilación, rescates y espacios confinados.



"No queríamos hacer tiempos muy cerrados, para no dejársela a los jueces, debíamos ganar con buen margen y sin cometer fallas", manifestó.