'Gallo' Estrada y 'Chocolatito' González listos para la trilogía

El Covid-19 no dejó a Juan Francisco Estrada pelear en marzo, como estaba pactado, pero este jueves “El Gallo” se mostró más que listo para completar su trilogía con Román “Chocolatito” González este sábado en la Desert Diamond Arena, de Phoenix, Arizona.

Ambos peleadores se vieron las caras en la conferencia de prensa final previo a este combate, donde no sólo estarán en juego los títulos Supermosca del CMB y The Ring Magazine, sino también el orgullo, al ser la pelea que romperá el empate que sostienen hasta el momento el sonorense y el nicaragüense.

“Pasó mucho tiempo, desgraciadamente la pandemia detuvo mucho el boxeo, pero estoy muy contento por esta oportunidad, vengo muy bien preparado; después de mi última pelea sólo tomamos dos semanas y seguimos en el campamento en la altura.

“Tanto Román como yo somos peleadores que hablamos arriba del ring, arriba del ring nos faltamos al respeto y abajo somos compañeros. Yo creo que lo que vas a demostrar lo vas a hacer arriba del ring, y es por eso que esta pelea va a ser mejor que las dos primeras, va a ganar el mejor”, comentó el rocaportense.

La primera edición de este duelo se presentó en 2012, cuando González se impuso por decisión unánime en la división Minimosca; pero en 2021 Estrada cobró revancha ya en las 115 libras tras derrotar al “Chocolatito” en un cerrado combate que terminó en decisión dividida.

“Si en la segunda pelea vine mejor, en esta mucho mejor. Me he preparado como nunca, ha sido la mejor preparación de mi vida, por lo cual me siento bien feliz, porque hemos hecho un buen trabajo. El día sábado voy a demostrar lo que yo tengo, Dios me dio un talento muy especial para disfrutarlo con mi familia y con mi público”, expresó González.

Durante la conferencia también fue presentado el resto de la cartelera, donde destaca la defensa que el mexicano Julio César “Rey” Martínez hará de su cinturón Mosca del CMB ante el español Samuel Carmona.

Este viernes se llevará a cabo la ceremonia de pesaje y el sábado la función será transmitida en vivo por ESPN a partir de las 18:00 horas (tiempo de Sonora).