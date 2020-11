Gabriel Pereyra ve como candidato a Cimarrones

OAXACA, Oaxaca.- La reacción que tuvo el equipo tras irse abajo en el marcador sirve de motivación para encarar la Liguilla del certamen, aseguró el entrenador de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra.

El conjunto sonorense cerró con una contundente victoria de 4-2 el certamen en casa de Alebrijes de Oaxaca, pero las formas en las que se dieron las cosas deja tranquilo al estratega.

“Nos mostramos como un equipo peligroso, y eso nos motiva, nos ilusiona de cara a lo que va a venir, que es lo más importante, nosotros nos hemos preparado para la fase final. Queríamos quedar lo más arriba posible en el torneo regular.

“Sabemos que recién ahora comienza nuestro trabajo, sabemos que recién ahora comienza lo más importante del torneo y vamos a estar preparados”, explicó.

El argentino mencionó que el conjunto cornudo se convirtió en un serio candidato al título debido a el gran equipo con el que, aseguró, cuentan para encarar la fase final.

“Claro que somos candidatos, acá tengo jugadores muy buenos tengo un equipo que tiene un corazón grandísimo que realmente trabaja duro en la semana, yo me conozco muy bien y me gusta mucho el grupo que dirijo, no me preocupa el mote de candidato”, comentó.

ES BUENO SABER…

Cimarrones de Sonora esperaba resultados de ayer de Cancún F.C. y del Atlante para saber si conservaba el segundo puesto o tendría que jugar repechaje.