Gabo Vega: El creador de experiencias

La pasión por su trabajo, sumada a su experiencia en otros estados de la república, encendió en Gabo el interés de traer nuevas ideas a una industria acostumbrada a cánones del pasado; su obra disruptiva y original le permite ser uno de los más reconocidos en el rubro de la organización de eventos sociales.

¿Qué sientes al ser reconocido como un “master” del ‘planning’ en la región?



“Me da mucha satisfacción: es un honor para mí que les guste lo que yo hago, porque me gusta mucho mi trabajo, me siento bendecido de dedicarme a algo que me gusta y que brinda felicidad a otras personas”.

¿Cómo nació tu pasión por esto?



“Nació por la necesidad de trabajar y de hacer algo; vivía en Puerto Vallarta y en un hotel buscaban coordinador de eventos, ahí empezó: me fui enamorando de lo que estaba haciendo, y así llegué aquí”.

¿Qué buscas generar en los asistentes a un evento que lleva tu firma?



“Me gusta que vivan ese día como una experiencia y que disfruten con todos los sentidos: que se vea, escuche, huela, sepa y se sienta mágico y bonito”.

¿De dónde tomas inspiración para crear tan fabulosos montajes?



“Del Sol, la luz y la naturaleza; si una flor se compone de naranja, verde y morado, además de otras formas, creo que esa combinación también se puede ver bien en una paleta de colores para un evento; en esencia todo es luz, y de ahí sale todo esto”.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?



“Empezar en Sonora una industria que hace algunos años no existía; comenzar a sembrar y generar lo que hoy tenemos, y no lo hice solo: fue un cúmulo de personas que sin darnos cuenta y sin estar unidos, estábamos haciendo lo propio, fue un reto bien bonito y maravilloso”.

En este punto de tu trayectoria, ¿con qué sueñas?



“Me gusta ver que en Sonora se están realizando trabajos de planeación de eventos grandiosos, de esta forma la industria crece; mi sueño para todos los que hacemos esto es que tengamos mucho trabajo”.

Un mensaje a la audiencia de EL IMPARCIAL:



“Dormir bien es fundamental: somos una parte densa y física al estar despiertos, y otra al estar dormidos; mucho de lo que somos es gracias a lo reparador del sueño”

Síguelo en Instagram: @gabovegamx