Funcionará Clínica 14 como “Hospital Covid”

HERMOSILLO, Sonora.- A partir de hoy, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 en Hermosillo funcionará como nosocomio Covid y enfocará la totalidad de su atención a pacientes con esta enfermedad, informó la Oficina de Representación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



La unidad se encuentra en el proceso de reconversión hospitalaria, explicó el titular del IMSS en la entidad, Édgar Jesús Zitle García, y actualmente cuenta con Filtro y Triage Respiratorio, Consultorio Respiratorio, así como Área de Observación en Urgencias para pacientes con sospecha de Covid-19.



Como Unidad de Cuidados Intensivos, se habilitaron ocho camas en el área de quemados, 97 camas para hospitalización en el segundo piso, y se comenzará la transferencia de pacientes de Medicina Interna al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2. Además las embarazadas también se enviarán al Hospital de Gineco-Pediatría para liberar camas de reconversión.



Se mantendrán en el tercer piso dos cubículos con un total de 12 camas para pacientes con ventilación mecánica sin sospecha de Covid-19, así como a quienes se encuentran actualmente hospitalizados y no sea posible trasladar al HGZ No. 2.



En el HGZ No. 14 también se suspendieron las cirugías programadas, consulta externa, estudios de laboratorio y gabinete, así como rayos X. Sin embargo, se continuará la atención a pacientes para autorización, reautorización y expedición de recetas de medicamentos del cuadro básico, y la expedición de incapacidades en consultorios de Medicina Física.