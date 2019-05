Fiscalía rechaza activar Alerta de Género en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Combatir la violencia de género no tiene que ver con que si activa o no la Alerta de Género, sino con el compromiso y la convicción de la autoridad para no tolerar dicho delito, subrayó la fiscal general del Estado de Sonora.

Claudia Indira Contreras Córdova explicó que se tienen que realizar estrategias efectivas y claras para poder seguir trabajando y comprometerse a que en Sonora no exista más la violencia contra la mujer, y si con la Alerta de Género se va a lograr, no tiene problema con ello.

“A mí, la verdad, si con ella se van a venir grandes estrategias y recursos para poder establecer estrategias claras, pues adelante”.

“Esto no tiene que ver con una cuestión de que si te activan o no una alerta. Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la gente que tienes como enlaces en cada una de las dependencias y áreas para atender este tema”, dijo.

Tiene que haber una verdadera convicción de que se tiene que reeducar, agregó, y que se tiene que permear en la cultura para que haya respeto y dignidad hacia la mujer en una sociedad incluyente.

#Hermosillo Para dar a conocer su postura sobre los ataques a mujeres en Sonora, la fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, y parte de su equipo de trabajo ofrecen en estos momentos una conferencia de prensa. https://t.co/V9PYR3LtZl #ELIMPARCIAL pic.twitter.com/zENR9n7FWh — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 31 de mayo de 2019

Contreras Córdova expuso que está claro que la activación de la Alerta de Género no soluciona el problema, ya que estudios realizados comprobaron que en los Estados en donde se activó la alerta, los funcionarios trabajaron menos y no disminuyeron los casos.

“Por eso es que, yo creo, que en los Estados en los que no se activó la alerta, es porque se hizo un verdadero trabajo de esfuerzo de todos y de todas y, aún cuando no se activó la alerta, y aún cuando no había recursos, se ha seguido trabajando en ello.

“Entonces es cuestión de compromiso”, apuntó, “de estar con una convicción de que no debe haber y tolerarse la violencia de género”.