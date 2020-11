Fiscalía busca incentivar cultura de la denuncia con "Deja el miedo atrás"

HERMOSILLO, Sonora.- Esta tarde la FGJE Sonora presentó el programa 'La suma de voluntades reduce la violencia contra las mujeres', a partir de la socialización de la pieza musical "DEJA EL MIEDO ATRÁS".

Tema con el que la Fiscalía de Justicia busca incentivar la cultura de la denuncia por parte de las mujeres que son víctimas de circunstancias de violencia.

Con el apoyo solidario de músicos y artistas que regalaron su tiempo y talento, se dio vida a esta canción.

La iniciativa logró el respaldo total de Directivos de medios de comunicación, representados por Elda Molina Yépiz, Gerente General de Televisa Sonora y las comunicadoras y comunicadores presentes, y representados por el Secretario General de STIRT, José Cruz Victorín.

Durante su exposición, la Fiscal General del Estado enumeró resultados puntuales y programas con perspectiva de género en la procuración de justicia en favor de las mujeres, y les dijo: "Hay que dejar el miedo atrás, ¡denuncia! rompe el círculo de violencia y cambia tu experiencia de vida por esperanza y libertad, sola ya no estás en donde se encuentren las mujeres no están solas, se ha logrado un compromiso de no impunidad en delitos de género, el gran reto es que no se sigan presentando más casos, es indispensable incentivar la denuncia por ello la trascendencia de que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a socializar, sobre todo mi agradecimiento a quienes donaron sus talentos para poder trascender por medio de la música, y que cada mujer que escuche tome valor y decida dar ese paso importante que es denunciar".

Durante el evento se presentaron dos testimonios, el de Elizabeth y el de Ana Paula y su mamá Mercedes, dos experiencias de vida muy distintas, como sus problemáticas, pero que han recibido irrestricto apoyo del personal especializado de la FGJE para encontrar la mejor solución a sus realidades para salir adelante y volver a disfrutar la vida.

Sobre el programa “Deja el miedo atrás”, la Gerente General de Televisa Sonora, Elda Molina Yepiz exhortó a todos los medios de comunicación a sumarse a este proyecto.

“Invito con respeto y urgencia a todos los medios de comunicación de Sonora a hacer la parte que nos corresponde e impulsar el cambio, no sólo necesitamos ser más sensibles al dolor y empatizar con el sufrimiento de las víctimas, necesitamos parar de normalizar la violencia en general, en especial en el tema que nos une aquí hoy, necesitamos dejar de normalizar e idealizar los modelos criminales, necesitamos día con día, a través de nuestros micrófonos, abrirle los ojos a la sociedad sobre esta grave problemática que estamos construyendo entre todos y hacer conciencia. La realidad es que no hemos encontrado el camino eficaz para dar suficiente información útil a las mujeres que necesitan ayuda de todo tipo, y en eso, todos nosotros estamos fallando.”

Enfatizó que el hablar de dejar el miedo atrás no es fácil, pues todos hemos sentido miedo alguna vez, ese que nos paraliza, retrae, esconde, da vergüenza, y que resulta aún peor si se convierte en una forma habitual de sentir, de vivir y de tomar decisiones, por eso el nombre de esta campaña es muy fuerte.

Por su parte, el Secretario General del STIRT, José Cruz Victorín, indicó que el compromiso es que cada integrante del sindicato que él representa, que cuente con un espacio televisivo o radiofónico frente a micrófono, así como el personal técnico o de operaciones, se unan para ser portavoces de este mensaje que busca hacer conciencia y llevar a la acción.

“El exhorto y convocatoria de la Fiscal General de Justicia que nos hace a difundir una canción en la que nos comparte su visión para actuar en este preciso momento y sumarnos a una noble tarea es, sin duda, la visión de un gran liderazgo y una acción conjunta que resulta fundamental para extender el impacto”.

En este tema musical participaron como artistas solidarios: Ángeles y Lupita Orduño García, Ángeles Martínez Soto y Claudia Indira Contreras realizaron la letra, el arreglo musical fue realizado por Miguel Ángel Alcantar Montoya quien también aportó el sonido de su guitarra, en la batería participa Giuliano Rossi, en el violín Marcial Guillermo Márquez García, en el teclado y las mezclas musicales Jesús Rodolfo Márquez García y el talento de César Cárden.