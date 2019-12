Fiscal de Sonora entrega expediente del caso LeBarón a FGR

HERMOSILLO, Sonora.- Un expediente integrado con más de mil 200 hojas del caso LeBarón es el que entregó la Fiscalía General de Justicia del Estado a la Fiscalía General de la República, informó la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

"El día 26 de noviembre nos solicitó la Fiscalía General de la República la atracción del caso”, señaló.

Obviamente está fundamentado en la Ley, en la Constitución la posibilidad para efecto de que no se fragmente la investigación”, indicó, “sobre todo cuando puede considerarse que es un delito conexo".

Aseguró que hubo bastante trabajo de investigación en el sentido de las declaraciones de testigos, para poder dar con los responsables de estos hechos.

"Se entregó una carpeta integrada por mil 220 hojas de la investigación que realizamos hasta ese momento".

Lo que se sabe, a un mes de la masacre, es que hay tres detenidos y que los avances que envuelven el caso son tan delicados que antier Julián LeBarón declaró a los medios que salieron contentos de la reunión sostenida en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que la información que recibieron es "peligroso para nosotros mismos".

"Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias, y no nos vamos a meter. Estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, pero no podemos expresarlo, está peligroso para nosotros mismos", destacó.