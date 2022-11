Fieles concluyen fiesta a la Virgen de Balvanera en La Aduana, Álamos

LA ADUANA, ÁLAMOS.- Con el agradecimiento por sus milagros, mandas, peregrinaciones, flores, rezos, cantos y danzas, concluyeron los festejos a la Virgen de Balvanera, en la iglesia de La Aduana, en Álamos.

El templo de La Aduana data del siglo 17 y está dedicado a su santa patrona, la Virgen de Balvanera. Una característica es que de entre sus paredes sale un cactus, cuya sombra proyecta la silueta de la Virgen.

Para los devotos cargando mochilas, comida y agua, no hubo barreras y como cada año, a como pudieron, caminaron por la carretera Navojoa-Álamos, con una duración de más de 7 horas a pie, durante el pasado fin de semana.

A bordo de bicicletas, caminando o en vehículos, cientos de feligreses llegaron hasta la iglesia de La Aduana, en el municipio de Álamos, luego de concluir los festejos el domingo pasado.

A dos años de la pandemia por el Covid-19, la celebración a la Virgen de Balvanera se realizó sin restricciones, y desde temprana hora, los visitantes llegaron de diferentes municipios de Sonora y Sinaloa.

ASEGURA LA SALVA DE COVID-19

María Elena Bojorquez, fue una de las creyentes que desde la colonia Tepeyac de Navojoa, llegó hasta la imagen de la Virgen, en el templo en La Aduana, para agradecerle que salió con vida después de una dura batalla contra el Covid-19.

La Virgen de Balvanera es muy milagrosa, nosotros somos devotos; nos da gusto estar aquí y que ya se puede celebrar sin temor de esa enfermedad (Covid-19).

“Estuve muy mal por el Covid-19, se me complicó y pensé que ya no saldría adelante”, recordó, “mi esposo prometió que si me curaba vendríamos a visitar a la Virgen y aquí estamos cumpliendo la promesa”.

Con unas veladoras y rezos, la navojoense cumplió la promesa que hizo su cónyuge; ambos aprovecharon para agradecer por una nueva oportunidad.

Los festejos a la Virgen de Balvanera se llevaron a cabo del 12 al 21 de noviembre sin contratiempos.