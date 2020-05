Familias sonorenses buscan el lado amable a la cuarentena

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de todos los retos que implica estar en casa por la cuarentena originada por la pandemia de Covid-19, ésta permitió que integrantes de diversas familias, como los Sosa Sosa de Agua Prieta, volvieran al hogar para estar juntos.



El padre de familia Carlos Sosa estaba trabajando en San Luis Potosí cuando inició la pandemia y aunque cada vez que le era posible viajaba a Sonora para estar con su familia, el tiempo nunca era suficiente.



Esta fue una de las ventajas que tuvo la familia para reunirse y pasar tiempo juntos, a excepción de uno de los integrantes de la familia, quien reside en Tucson, Arizona y ha pasado la pandemia en esa ciudad.



Sin embargo, la pareja considera que también han experimentado afectaciones por la cuarentena, especialmente los más pequeños, quienes necesitan la interacción con sus compañeros y maestros.



Además, consideran, la educación presencial es más eficiente, porque trabajar a distancia ha provocado que no se avance al mismo ritmo que al asistir a clases.



“Ya ellos como que también comenzaron a cambiar su estado de ánimo, aparte yo creo que los electrónicos no son tan buenos, que estén tan pegados a los electrónicos”, mencionó Delsy Sosa, madre de familia.



EL ÁNIMO EN ALTO

Aunque el confinamiento por Covid-19 provocó una baja en las ventas de los productos que ofrece en una calle de Guaymas y por ende las compras de alimentos para su hogar, Octavio Mendía Alicia y su familia no pierden los ánimos.



El guaymense a diario sale a vender frutas, frituras, ponteduros y coricos al bulevar Benito Juárez, a la altura de Las Villas, con la esperanza de obtener recursos para llevar el pan a su casa para su esposa, hija y nieta.



El vecino del sector Fátima y su familia, comen tres veces al día y aunque los platillos no son los mismos a los que estaban acostumbrados, cada alimento que se llevan a la boca lo bendicen, dijo.



En los más de 60 días de cuarentena, Mendía Alicia no ha recibido ningún apoyo, ni despensas, y tampoco lo ha buscado, porque considera que hay personas más necesitadas en el puerto que lo requieren.



FOMENTAR VALORES

El sicólogo nogalense Joel Espinoza García dijo que la cuarentena es buen tiempo para fomentar los valores, la comunicación y la tolerancia.



El especialista agregó que hay que sacar provecho de este periodo, trabajar en la empatía con los niños, darles tiempo; incluso empatía con los maestros que atienden a los niños en línea.



Destacó que si la persona se siente agobiada puede buscar ayuda, ya que a veces una pequeña plática puede orientarle y ayudarla a salir de su problema.



“Hay muchas asociaciones, instituciones que brindan atención gratuita no necesariamente buscar ayuda en Internet porque a veces deja más confundido’’, platicó.

El sicólogo destacó que desde la parte emocional ha estado recibiendo información de que problemas como la violencia intrafamiliar se ha recrudecido durante este periodo.



“No estamos preparados o no estábamos para una situación como ésta; en el caso de las familias regularmente la dinámica que se utiliza es que todo mundo está en el teléfono, unos en la tableta, la televisión, pero casi no hay convivencia, no comparten tiempo juntos todos los miembros de la familia.



“Hay parejas teniendo muchos problemas de comunicación, es mucho el tiempo que están pasando juntos, exasperando ánimos, hastío, emociones desbordadas, es muy importante que se practique la tolerancia”, recomendó.



Algunos niños pasan su cuarentena entre las clases virtuales y las redes sociales.

“Hay parejas teniendo muchos problemas de comunicación, es mucho el tiempo que están pasando juntos, exasperando ánimos, hastío, emociones desbordadas... es muy importante que se practique la tolerancia”.



Joel Espinoza García, Sicólogo de Nogales.

“Se vale decir 'tengo miedo', es normal tener preocupación, aburrirse, enfadarse, pero si reconocemos que hay un objetivo mayor que los pensamientos negativos que nos acompañan de repente y saber que estamos preservando la salud propia, de la familia y de los demás, todo puede ser más llevadero”.



Martha Idalia Parra Guerrero, Sicóloga de Cajeme.



“Al principio era como un alivio, porque la rutina es cansada, pero ya conforme se fue dando más tiempo, pues ya no fue tan fácil”.

Delsy Sosa, madre de familia de Agua Prieta.



“No he recibido apoyo ni despensas, pero hay personas que necesitan más, por una parte no hemos sentido que sea una necesidad de recurrir a eso o esperar a que nos den”.

Octavio Mendía Alicia, padre de familia de Guaymas.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Es importante visualizar que la cuarentena es una situación fuera de sus manos y que está ayudando a salvar vidas.



No se debe presionar con los tiempos.



Cuidar cómo se está reaccionando ante la idea de mantenerse encerrados prolongadamente.

Reconocer que hay un objetivo mayor que cualquier pensamiento negativo.



Evitar situaciones complicadas dentro de casa.



Buscar distraerse en cosas benéficas y platicar o escribir todo tipo de sentimiento para dejarlo fluir.



Aprovechar para fomentar los valores, la comunicación en la familia y la tolerancia.

Trabajar en la empatía con los niños, darles tiempo.



De sentirse una persona agobiada puede buscar ayuda, ya que a veces una pequeña plática puede orientarle y ayudarla a salir de su problema.



Fuente: Sicólogos Martha Idalia Parra Guerrero y Joel Espinoza García.