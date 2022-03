Familias afectadas por incendio en colonia Guayacán piden apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Después de que un incendio consumiera sus casas y pertenencias, tres familias de la colonia Guayacán piden apoyo para salir adelante, y volver a tener un hogar donde vivir junto con sus nietos e hijos.

"No nos quedó nada, solo lo que traíamos puesto", comentó Clara Isabel Figueroa Moreno, una de las afectadas.

"Son tres casas las que se quemaron; la de mi mamá, la de mi hermano y parte de la mía, pero el fuego nos dejó sin nada, no se pudo salvar ni el alimento", aseguró.

En el lugar se podía observar al esposo de Clara intentando rescatar las láminas que no se quemaron, para reutilizarlas y levantar un cuarto.

Familias resultan afectadas por incendio en colonia Guayacán. | Teodoro Borbón

Pierden todo por incendio en colonia Guayacán

Los muebles, colchones, camas, refrigerador, ropa y zapatos se podían ver tirados en el suelo, llenos de ceniza, y totalmente deformes por el efecto del calor en ellos.

"En uno de los cajones tenía una ropita para mi nieta de ocho años, que le iba a dar en su cumpleaños, y ahorita la niña me pregunta, ¿y mi ropa abue?, ¿si me la vas a dar?, y me dio mucho sentimiento, porque ella estaba ilusionada", comentó San Juana Moreno, mamá de Clara Isabel.

"Yo sé que Diosito nos va a ayudar, que él no nos suelta y que vamos a salir de esto, pero sí es triste y difícil ver que todo se te quema, lo poquito que tienes y con mucho esfuerzo", expresó.

San Juana comentó que no pudo dormir en toda la noche, debido a la impresión de ver como perdía todo en un incendio.

Aun así, espera que alguien se apiade de su situación y les done material de construcción para volver a levantar su casa, así como una cama y colchón para que sus nietos no duerman en el suelo.



¿Cómo apoyar a Clara Isabel Moreno y su familia?



Con donaciones de alimento, ropa, zapatos, muebles, lámina, lonas, madera, clavos, cobijas, y colchones.

¿Dónde puedo apoyar?



Pueden ir directamente a las viviendas afectadas, ubicadas sobre Calle 3 y Simón Bley, en la colonia Guayacán, o pueden comunicarse a los teléfonos 6622256541, o al 6624455968, para más información de las necesidades de la familia.