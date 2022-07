Familiares piden ayuda para localizar a Francisco Moreno Urrea, quien desapareció en el Molino de Camou

HERMOSILLO.- Después de un año y tres meses de desaparecido, Francisco Moreno Urrea no ha dejado de estar presente en la mente de su familia un solo día, ni han perdido la esperanza de encontrarlo vivo, por lo que piden ayuda una vez más para dar con su paradero.

Él se perdió el 03 de abril del 2021 en el Molino de Camou, cuando fue con mi mamá a visitar un tío para allá", contó su hija, Francisca Moreno, "eran las once de la noche cuando dijo que iba a salir al baño, y esa fue la última vez que lo vieron".

No sabemos qué pudo haber pasado, él no tenía Alzheimer, no era tanto así, ya empezaba a olvidar cosas, me imagino por la edad, pero no creo que haya sido esa enfermedad", agregó.

Esa misma noche, toda la familia comenzó a buscarlo desesperados, apenas se dieron cuenta de que no había vuelto a entrar a la casa, recordó.

Fue hasta la mañana siguiente, a las 07:41 horas, cuando tuvieron una pista de su persona, ya que la cámara de seguridad de unos terrenos campestres grabó al adulto mayor cruzar la carretera.

Lo que pensamos es que caminó toda la noche, porque esos terrenos campestres no se encuentran nada cerca de la casa de mi tío, están como tres o cuatro kilómetros.

Yo me imaginó que se desorientó, que anduvo caminando, no sé si entró al pueblo, la verdad no lo sé, porque lo he buscado por todos lados, y nomas no doy con él", dijo.

No han recibido apoyo de las autoridades para encontrarlo

Sumado a la desesperación de no encontrar a su padre, Francisca señaló que no ha recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades para lograrlo.

Han sido los mismos familiares quienes se han abocado a buscarlo, pero sin tener resultados positivos hasta ahora.

Yo no he recibido nada de apoyo de las autoridades, nosotros reportamos esa misma noche a mi papá y 21 días después de que desapareció nos dieron luz verde para un operativo de búsqueda, y buscaron en los lugares donde cientos de veces ya habíamos estado nosotros":

Yo pedí mucho el apoyo de un helicóptero, de drones, pero no, no se me facilitó nada de eso, y pues nosotros, lo que es la familia, seguimos buscando, en los hospitales, albergues, en las calles de Hermosillo, en los ranchos, incluso en Semefo, dejamos nuestro ADN en la Fiscalía, pero no hay nada", expuso.

A pesar del tiempo, nada ha terminado con las esperanzas de Francisca de volver a ver vivo a su padre, y abrazarlo como lo hacía antes.

Dentro de ella, siente él que aún está allá afuera, queriendo volver a casa, pero sin saber cómo hacerlo, por eso pide que la ayuden, e informen de cualquier sospecha sobre su paradero.

FICHA:

Francisco Moreno Urrea