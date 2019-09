Faltan por llegar a Sonora libro de Geografía y títulos de educación indígena: SEC

HERMOSILLO, Sonora.- El libro de Geografía de sexto grado y todos los títulos de educación indígena son los que no han llegado a Sonora de parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).



Luego de que a través de redes sociales padres de familia y docentes reportaban la falta de libros de texto gratuitos y pedían algunas donaciones de años anteriores, la SEC explicó que son estos títulos los que no han sido distribuidos a Sonora.



El atraso se debe a que el libro de Geografía lleva algunas adecuaciones físicas y de contenido nuevo para que puedan durar seis años.



Los libros son fabricados y distribuidos a los estados por la Conaliteg, misma que había informado que la segunda semana de septiembre llegarían los libros restantes, pues hasta el momento va un 95% de libros distribuidos desde preescolar hasta secundaria.



En algunos grupos de Facebook, se pedían donaciones de años anteriores, por lo que la SEC consideró bueno que al concluir el ciclo escolar haya padres que entreguen los libros a las escuelas, para usarlos posteriormente, en caso que haya atrasos como este año.



Algunos padres comentaban, incluso, que los maestros ya habían solicitado copias de algunos libros para evitar retrasos en el ciclo, y la SEC respondió que la instrucción a los docentes es buscar el mecanismo más adecuado para llevar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje que no represente más gastos a padres de familia.