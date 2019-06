Falta de certificaciones ocasionan pérdidas a sector pesquero: Becerra

GUAYMAS, Sonora.- La falta de certificaciones a las plantas pesqueras en México, ha generado la pérdida de más de 20 millones de dólares y de acuerdos con proveedores europeos y asiáticos, denunció el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera.



Humberto Becerra Batista informó que plantas procesadoras de estados como Yucatán y Sonora registran pérdidas millonarias y de mercados por no obtener la certificación anual que brinda la Cofepris a tiempo.



Subrayó que el sector pesquero, principalmente el camaronero, tiene unos años en la ‘lona’ por el alto costo del combustible, pero este en particular se han visto afectados por no contar con la regulación que requieren del gobierno federal para exportar.



"Los nuevos funcionarios de la Cofepris tienen frenadas las exportaciones pesqueras a cualquier país, las renovaciones de certificaciones están tardando de seis a ocho meses por ignorancia del personal que no entiende el dinamismo del sector", apuntó.



En los últimos 20 años, indicó, se han dedicado a buscar nuevos mercados en Europa y Asia por las exigencias y barreras impuestas en EU, logrando posicionarse en tercer lugar en exportación de pulpo, séptimo en sardina y en undécimo en atún.