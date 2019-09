Fallará depuración sin rediseño institucional en corporaciones

HERMOSILLO, Sonora.- Ninguna depuración en los cuerpos policiacos ni reemplazo de los elementos será efectiva mientras no se haga un rediseño institucional en las corporaciones, afirmó Manuel Emilio Hoyos Díaz, director del Observatorio Sonora por la Seguridad.



Ello, luego del anuncio que hizo el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, sobre un plan piloto para Guaymas y Empalme, donde los elementos de la Marina sustituirán a los agentes municipales que no pasen los exámenes de confianza.



Hoyos Díaz planteó que en realidad una depuración es una práctica que se ha dado desde hace muchos años y hasta ahora no ha arrojado ningún resultado positivo.



"Pero si estas limpias o depuraciones como ellos le llaman no van acompañadas de un rediseño institucional pues difícilmente se va a mejorar. Son cientos de reemplazos durante décadas por reemplazos de otras personas", señaló.



Los exámenes de control de confianza, puntualizó, tienen el objetivo del desarrollo policial, por lo que usarlos como método de limpieza en las corporaciones es un contrasentido.



MANDA ALCALDE



Aunque parte de la población y de los sectores empresariales se mantienen inconformes con la presunta militarización de Cajeme y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado ha recalcado en diferentes ocasiones que es él quien manda, y no el nuevo coronel de la corporación.



"No se trata de mandos militares, sino de equipos de trabajo que se están coordinando para poder alcanzar un mejor propósito, las recomendaciones de la mesa de seguridad de Guaymas se están atendiendo y en Cajeme hay nuevo comisario, pero es una autoridad civil, lo he reiterado, el presidente municipal de Cajeme está al mando", recalcó.



REALIZAN CAMBIOS



"Se han estado haciendo reacomodos en las comisarías, comandancias e incluso en lo administrativo, eso no quiere decir que sean buenos o malos policías, es una estrategia para prestar un mejor servicio", puntualizó la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens.



Desde que ingreso la milicia en la dirección de Seguridad Pública Municipal hasta los cambios que se han realizado, dijo, ha recibido mensajes, llamadas de forma indirecta y hasta comentarios de elementos que están inconformes.