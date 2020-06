Exige etnia Yaqui servicio médico de calidad en Issste

Vícam.- Un grupo de 35 miembros de la tribu Yaqui, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Vícam, denunciaron la falta de personal médico, instalaciones y material adecuado para brindarles una atención de calidad.



Porfirio Galindo, vocero del grupo y miembro de la etnia, manifestó que desde hace mucho tiempo la clínica parece “basurero” y que en la actualidad no cuenta con enfermeros, personal de intendencia y los equipos de atención están en deplorables condiciones.



“Un grupo mostramos interés en atender esta situación luego de pasar por ciertas circunstancias que no nos parecen, pedimos al director de la institución en Ciudad Obregón que nos visite para que se percate por él mismo de todo lo que pasa aquí, pero aún no recibimos la visita”, detalló.

Para realizarse algunos tipos de atenciones, dijo, tienen que trasladarse a Ciudad Obregón y no les parece justo, teniendo clínica en su localidad.

Comentó que por no haber obtenido respuesta de las autoridades directas, es que colocaron una manta por fuera de la institución de salud dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le solicitan mejorar el servicio médico del lugar.



Es temporal: Director

Ante esta situación, el director del Instituto, Severo Castro Paz, explicó que la clínica está atendiendo tres días por semana; lunes, miércoles y viernes, porque debido a la contingencia sanitaria, la mayoría de su personal se puso en resguardo por ser población de riesgo, desde el pasado mes de abril y se prolongará hasta agosto como mínimo.



Una fuga de agua en el inmueble y desperfectos en el aire acondicionado están agendados para repararse durante esta semana, y se habían retrasado también por la situación que se vive por Covid-19, resaltó.



“De 70 médicos de la institución en la región 40 están en resguardo domiciliario por ser población de riesgo, el problema de falta de médicos no es exclusivo de esa clínica es una situación que afecta a todo el sistema de salud”, subrayó Castro Paz.

