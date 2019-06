Exhortan a no bajar la guardia ante el calor en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- A no bajar la guardia ante las altas temperaturas para evitar enfermedades diarreicas y deshidratación, exhortó Pedro Díaz Félix, director de Salud Municipal.



"Estamos viendo este incremento en este tipo de padecimientos, estamos hablando de 50% más en comparación con el mes pasado", abundó.



Aunque el calor cedió de uno a dos grados en comparación con la semana pasada, es importante no confiarse, enfatizó el galeno.



"Hay que seguir hidratándose y no exponerse de manera directa a los rayos del Sol", recomendó.



Los síntomas de la deshidratación son: Sensación de sed, boca seca o pegajosa, no orinar mucho, orina amarilla oscura, piel seca y fría, dolor de cabeza y calambres musculares.



Cualquier persona puede deshidratarse, pero esta afección es especialmente peligrosa para los niños y los adultos mayores.



Muchas personas, en especial los adultos mayores, no sienten sed hasta que están deshidratados. Por eso es importante aumentar la ingesta de agua cuando hace calor o se está enfermo.



De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura máxima en Navojoa se mantendrá esta semana entre los 38 y 41 grados centígrados, mientras que la mínima oscilará entre los 19 y 24 grados centígrados.



Cielos despejados y sin probabilidad de lluvias es el pronóstico para esta semana.