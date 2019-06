Exhortan a cuidarse de altas temperaturas.

NAVOJOA, Sonora.- A tener cuidado con el calor exhortaron autoridades de Salud, pues de mayo a la fecha se han presentado 25 personas con deshidratación, según estadísticas de la Cruz Roja delegación Navojoa.



Javier Barreras Peralta, jefe de Socorros de la Cruz Roja, precisó que en lo que va de junio han auxiliado a diez personas con cuadros de deshidratación, mientras que en mayo atendieron a 15 pacientes.



"Desde el mes de abril ya se empezaron a presentar este tipo de cuadros, durante ese mes atendimos a cuatro personas", abundó, "pero de mayo a la fecha ya el calor se incrementó de manera considerable".



Apuntó que el número de personas deshidratadas podría crecer durante julio y agosto, pues se espera que el calor aumente en esos meses.



Pedro Díaz Félix, director de Salud Municipal, recomendó no exponerse de manera directa a los rayos del Sol de las 11:00 a las 14:00 horas.



"Es importante mantenerse hidratado, no exponerse de manera directa a los rayos del Sol", agregó, "no tomar bebidas endulzadas, en vez de eso tomar suero o agua".