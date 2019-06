Ex tesorero de Empalme es retirado de una sesión.

EMPALME, Sonora.- El ex tesorero Carlos Arbayo acudió a la sesión de Cabildo que se celebró ayer en Empalme para aclarar los presuntos malos manejos que se le han señalado y no lo dejaron entrar y al abordar su vehículo fue multado por no portar placas de circulación.



El dirigente del Partido del Trabajo fue detenido por elementos de la Policía y Tránsito Municipal mientras circulaba por la ciudad, para infraccionarlo porque no portaba placas la camioneta Explorer, color dorada, de modelo atrasado que conducía.



La sala de cabildo fue custodiada por uniformados que no permitieron el paso a todos los medios de comunicación y al ex funcionario que quería ingresar para mostrar documentos que demuestran que no cometió irregularidades para limpiar su nombre.



"Es un desconocimiento quisiera que me explicaran cuál fue el motivo de la separación, como tesorero tengo facultades para hacer transferencias y pagos, pero ojo, somos firma mancomunadas presidente y tesorero, el tesorero no hace nada sin que el presidente se entere", aclaró.

Las medidas de represión que ayer se tomaron en su contra, aseveró, ya las esperaba y asumirá las consecuencias porque le urge demostrar que no hizo mal uso de los recursos públicos, con las pruebas que tiene en su poder.



"Es ilegal la sesión de cabildo donde se pidió mi remoción, le pido al presidente y a los regidores que lean la ley, que la estudien, porque ahí se toman decisiones a beneficio de un municipio, para necesidades de un pueblo, que las lean", insistió.



El alcalde Francisco Javier Genesta Sesma se negó a dar declaraciones al respecto, pero la semana pasada declaró a EL IMPARCIAL que el lunes pasado se darían detalles de la remoción de Carlos Arbayo en una conferencia de prensa, la cual no llevó a cabo.