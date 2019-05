Ex funcionario asegura que le falsificaron firma para correrlo

GUAYMAS, Sonora.- El ex director del Instituto Municipal Indigenista, Eduardo León Aguilar, denunció que su firma fue falsificada en una carta de renuncia para correrlo del Gobierno municipal, sin previo aviso.



El oriundo de Huirivis aseveró que interpondrá una demanda ante las autoridades competentes a quien o quienes resulten responsables de falsificarle su firma para ser removido del cargo que ocupó por casi ocho meses.



Señaló que la carta de renuncia que le mostraron fue firmada el 17 de abril y el cobró hasta la segunda quincena de ese mes sin problemas, pues desconocía la existencia del documento.



Una vez que le notificaron su salida, externó que intentó hablar con la presidenta municipal, Sara Valle Dessens, pero no le contestó, por lo que recurrió a las autoridades del pueblo que representa.



Agregó que durante su corto periodo al frente del Instituto Municipal Indigenista, realizó varias peticiones en favor de la etnia yaqui, sin obtener respuestas positivas de las autoridades municipales.



El síndico procurador, Martín Ruelas Velderráin, señaló que no sabía de esta situación que denunció el ex funcionario municipal.



Exhortó a León Aguilar a presentar la denuncia correspondiente en su oficina para darle seguimiento.