Etnias de Sonora toman medidas contra coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.- Para evitar que los contagios de Covid-19 lleguen a sus comunidades, algunas etnias de Sonora como la Mayo, Guarijío y Comcác o Seris, han adoptado medidas de prevención y se han apegado a programas promovidos por el Gobierno como Quédate en Casa y Sana Distancia.



El uso de cubrebocas o paliacates y el lavado frecuente de manos son recomendaciones que las autoridades tradicionales han replicado, de las que realiza el sector salud, al interior de sus pueblos.

Salvo la etnia Yaqui que ha decidido continuar su rutina sin tomar medidas extraordinarias, las otras sí han hecho algo frente a la pandemia que se vive por el coronavirus.



GUARIJÍOS



Victoria Moroyoqui, esposa de uno de los voceros guarijíos, manifestó vía telefónica que los integrantes de la etnia se cuidan con el uso de medicina tradicional como té de diferentes hierbas.

“Lo más común son gripes y dolor de garganta, para eso las mismas familias usan los té de plantas medicinales”, abundó, “pero cuando no se curan acuden al médico”.

Los integrantes de esta etnia cerraron el acceso a sus comunidades en el municipio de Álamos como medida de prevención ante la amenaza del Covid-19 y así se han mantenido desde hace un mes, informó vía telefónica Héctor Sayla Enríquez, uno de los voceros de la etnia.

Los gobernadores tradicionales de Los Jacales, Los Estrados, Mesa Colorada y San Bernardo no permiten la entrada ni salida de personas desconocidas, agregó.

“Se prohíbe el acceso a nuestro territorio a todas las personas extrañas a nuestro municipio de Álamos, esto con el fin de salvaguardar la integridad y salud de los miembros de nuestra tribu”, enfatizó.

Además en la entrada de la comunidad de La Aduana se colocó un filtro de seguridad para prohibir la entrada de turistas.

MAYOS



En algunas comunidades de la tribu Mayo sólo cuentan con agua y jabón para combatir la amenaza del Covid-19, además del paliacate como cubrebocas, y los curanderos no atienden a desconocidos, manifestó Abel Ramírez Torres.

“Algunos sí cuidan las formas y no están atendiendo gente desconocida ni tienen aglomeración de personas”, abundó el regidor étnico del municipio de Huatabampo.

Además sólo atienden casos de urgencia, enfatizó, dejando pasar a una persona al lugar donde son atendidos.

“Siguen en la medida de lo posible todas las medidas de prevención, pero sí, algunos incluso ya no están atendiendo al menos que sea algo muy urgente”, añadió.

Por el contrario de sus hermanos guarijíos, la tribu Mayo no ha tomado medidas de prevención extraordinarias y sólo se encomiendan a Dios, aseveró Rosario Avilés Carlón, gobernadora tradicional de la comunidad de El Júpare.

Aquí no hay casos ni los habrá, con el favor de Dios, no tenemos filtros ni hemos cerrado el acceso a las comunidades”, subrayó.



La única medida de prevención, indicó, fue el acuerdo con autoridades de los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa de suspender algunas festividades tradicionales.

“La gente sí se cuida aquí en las comunidades, pero cada quien por su cuenta, con las medidas de Quédate en Casa y el lavado de manos”, añadió.

Marcos Moroyoqui, gobernador tradicional de la tribu Mayo, coincidió en que la única medida de prevención fue la suspensión de las fiestas de la Santa Cruz, Cuaresma y Semana Santa.

“La gente que puede se queda en casa, pero hay quienes tienen que trabajar, estamos necesitando el apoyo de los tres niveles de gobierno, que no nos han dado todavía”, recalcó.



SERIS



El uso de cubrebocas y gel antibacterial en espacios públicos ha sido de uso obligatorio para evitar el contagio por Covid-19 en la etnia Comcáac, así como el resguardo en casa.

El gobernador Seri, Saúl Gabriel Molina Romero, indicó que se ha fomentado en la comunidad el lavado constante de manos y el uso de guantes al momento de tocar superficies.

“Sí, usamos cubreboca, guantes, gel, también hacemos hincapié en la higiene de las personas con el lavado de manos, todo esto por la salud de los habitantes”, comentó.

Desde hace varias semanas, los miembros Comcáac ubicados en Punta Chueca y Desemboque ponen en práctica el Quédate en Casa y la Sana Distancia.

“No salen las personas y además el acceso a Punta Chueca sigue con vigilancia,

se va a levantar hasta que se quite esto de la cuarentena para no ponernos en riesgo”, manifestó.

Y esto también ha significado un reto para ellos, pues al no permitir la entrada a personas que no sean de la etnia y por la restricción de viaje los turistas no llegan, así que nadie compra las artesanías que con tanto esmero hacen los Comcáac. Tienen ya días con problemas para surtir sus despensas.

Mina Barnett, artesana de Punta Chueca, señala que son alrededor de 250 personas, entre hombres y mujeres, los que trabajan como artesanos y han visto mermados sus ingresos.

Aún así no se dan por vencidos y a través de su cuenta de Facebook: Mina Barnett, oferta los productos que hacen llegar a sus clientes a través de un servicio de paquetería.



Los Comcáac han recibido despensas del gobierno municipal y estatal, pero los días pasan.

El regidor étnico, Rogelio Montaño, afirmó que las medidas de contención se siguen aplicando, además de que se tiene bloqueado el paso al pueblo en donde de forma permanente hay guardias en la entrada.

En Punta Chueca hay alrededor de 650 habitantes y en Desemboque 450.



YAQUIS



Ya que sus usos y costumbres no incluyen un riesgo latente a los virus generados en la ciudad, los indígenas de la etnia Yaqui siguen como siempre en sus actividades.

Martín Valencia Cruz, secretario tradicional de la Loma de Bácum, expuso que todo marcha de manera normal, aunque un pequeño porcentaje que trabajaba en las maquilas se mantiene en descanso, con un salario del 50%.

“Los que trabajan en el campo siguen igual, aquí todos tenemos la forma de vida desde siempre, no tenemos el problema de estar en los centros comerciales ni nada de eso”, comentó.

En el pueblo, no hay casos de coronavirus hasta el momento, expuso, y ni en tema de salud ni en el laboral han tenido problemas.

“Si se hubiera escaseado el trabajo sí hubiera problemas, pero el campo nos permite vivir bien”, indicó.

La etnia no ha tenido que adoptar el uso de cubrebocas o de gel antibacterial como en la ciudad, mencionó, ya que "el calor mata el virus", y aparte se mantienen al aire libre.

“La vida y la actividad aquí sigue igual”, concluyó.



ALGUNAS ACCIONES



 MAYOS

Suspensión de festividades tradicionales.

Jornada Quédate en Casa.

Lavado de manos.

 GUARIJÍOS

Cierre de su territorio a foráneos en el municipio de Álamos.

Jornada Quédate en Casa.

Filtros sanitarios.

Guardias de integrantes de la tribu.



 SERIS



Uso de cubrebocas.

Gel antibacterial en lugares públicos.

Resguardo en casa.

Filtros a la entrada a sus comunidades.

Sana distancia.

 YAQUIS



No han tomado medidas extraordinarias.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS?

 Guarijíos: Álamos y El Quiriego.

 Yaquis: Bácum, Cajeme y Guaymas.

 Mayos: Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez.

 Seris: Desemboque y Punta Chueca (Pitiquito y Hermosillo).

Fuente: ISC-Gobierno de Sonora.