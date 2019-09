Estudiantes que devolvieron 9 mil pesos son humildes, pero muy honrados

SAN PEDRO DE LA CUEVA, Sonora.- Julio Ismael Rembao Chomina y Jesús Pablo Ruiz Encinas, estudiantes de preparatoria en la Sierra de Sonora, quienes hallaron a su paso una bolsa con 9 mil pesos en efectivo y la devolvieron a su dueña, cuentan con un solo uniforme escolar para ir a la escuela.



Su acto de honradez fue un ejemplo el pasado lunes para la ciudadanía, tras volverse viral en las redes, ya que ambos alumnos del Cecyte en San Pedro de la Cueva son hijos de pescadores y de familias de bajos recursos económicos.



Julio Ismael, de 17 años de edad, regresó al primer semestre de preparatoria para terminarla y conseguir una mejor oportunidad de empleo; ya lo había intentado hace dos años, pero truncó sus estudios para buscar un trabajo y apoyar en los gastos familiares.



Este inicio de ciclo escolar ha sido complicado para él porque hay días en que ha dejado de ir a clases por falta de uniforme y se queda en su comunidad Nuevo Tepupa, a 14 kilómetros de su escuela.



Su compañero Jesús Pablo, de la comunidad de San José de Batuc, a unos 7 kilómetros de la escuela, tampoco no cuenta con un segundo uniforme escolar.



"No pude ir, se me manchó un pantalón de café en la mañana, ya lo lavé (lo traía puesto) no tengo otro pantalón", expresó el alumno al preguntarle por qué no acudió a clases.



Los jóvenes no han recibido el apoyo de becas, sólo las felicitaciones en redes sociales por su honradez al regresar los 9 mil pesos a una mujer que los extravió y los necesitaba para su tratamiento siquiátrico.



"En realidad son muy nobles, de origen muy humilde, ahí lo pudimos constatar en la mañana, le digo que yo no me había dado cuenta que dice que no tiene reemplazo de uniforme porque nosotros participamos en programas de apoyo", expresó el director del plantel del Cecyte en San Pedro de la Cueva, José Pedro Silva Castillo.