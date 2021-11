Estudiantes de ITH conquistan la NASA

HERMOSILLO, Sonora.- Participantes de la edición 2021 de IASP ganan la oportunidad de probar sus proyectos en la Estación Espacial Internacional.

Gemma Vanessa Valenzuela Cosme, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Hermosillo e integrante del Langley Team, fue galardonada con la Commander´s Cup, la más alta distinción que otorga el International Air and Space Program (IASP) edición 2021 y que tiene como sede el centro de entrenamiento de NASA en Huntsville, Alabama en Estados Unidos.

Diseño y lanzamiento de cohetes, elaboración de un rover (es un vehículo no tripulado que sirve para exploración) y la realización de un dispositivo de aislamiento térmico fueron los proyectos en los cuales Valenzuela Cosme tomó parte junto al equipo Langley compuesto por estudiantes universitarios de México, Estados Unidos y El Salvador.

Joven inscrita al ITH se integra a proyecto en sede de la NASA

Gracias a la participación y selección de la convocatoria que lanzó AEXA en coordinación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Mexicana la joven inscrita en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) viajó junto a 26 compañeros más a Alabama para ser parte del campamento IASP 2021.

Desde Alabama, Gemma Vanessa expresó que “estoy muy feliz, agradecida con todos los que me apoyaron y emocionada” tras conocer los resultados de la semana de entrenamiento que llevó a cabo en el US Space and Rocket Center, sede de entrenamiento de NASA para los astronautas que participan en las misiones espaciales.

Gemma Vanessa junto al grupo que acudió a sede de la NASA. | Cortesía

Por su parte, el Director de ITH, José Antonio Hoyo Montaño resaltó “el gran esfuerzo de equipo, esa solidaridad que tienen los estudiantes del Tecnológico de Hermosillo que los llevan a romper barreras a construir grandes proyectos” y agregó que “ha quedado demostrado que la capacidad de Sonora, de los estudiantes del TECNM Campus Hermosillo está a la altura de cualquier universidad del mundo que venciendo reto de idioma se puede lograr lo que se proponen”.

El titular de ITH, felicitó a su Maestra Asesora Susana Castro García adscrita al Departamento de Metal Mecánica y destacó “"Esta experiencia que este día termina la van a llevar el resto de su vida y los va a marcar en el sentido de que cualquier reto que se les presente saben que tienen la capacidad de poderlo lograr”.

Delegación de ITH destaca en IASP 2021

Gemma Vanessa es también integrante del equipo de atletismo del Tecnológico de Hermosillo y participante del programa de Movilidad Internacional (pasó un semestre en Brasil) destacó el papel desarrollado no solo por sus compañeros de equipo sino por la delegación ITH que acudió junto a ella al IASP 2021.

“Fuimos ganadores, varios compañeros también fueron reconocidos por su trabajo”, explicó minutos después de recibir la medalla de primer lugar y el estandarte que la acredita como ganadora absoluta del International Air and Space Program, premio que permitirá llevar su proyecto a la Estación Espacial Internacional.

En la categoría de selección de materiales fue reconocido el equipo integrado por Daniela Espinoza, Daniela Villegas, Yaniré Valdez, Ericka Ocaño estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Aeronáutica y que desde Hermosillo también fueron asesoradas por la maestra Susana García.

Mientras que en el diseño de un logotipo que identifique a los participantes del campamento IASP, el Marshall Team conformado por Karol Robles, Karina Bustamante, Ana Cisneros, Marisol Sánchez, Juan Lohr, Tristan Gerardo y Luis Guzmán de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Mecatrónica también fueron reconocidos.

Cabe recordar que tras la convocatoria lanzada por la empresa AEXA en coordinación con NASA y la Agencia Espacial Mexicana a finales de 2019, 64 estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo fueron seleccionados para acudir al campamento en Huntsville, Alabama, por la emergencia sanitaria las fechas sufrieron cambio en su calendarización quedando agendadas en otoño 2021 y primavera 2022, en esta ocasión asistieron 27 alumnos de ITH y para el próximo año acudirá el resto.