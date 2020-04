Estudiante de Unison en India pide ayuda ante contingencia por Covid-19; llama a SRE

AMRITSAR, India.- Fernando Meza Rojas, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora y que realiza una estancia en la India se encuentra más tranquilo debido al apoyo que le han brindado habitantes de aquel País.

Indicó que una familia de la India le dio la certeza que se puede quedar en el hostal hasta que pase la contingencia por el coronavirus.

“No he pagado hospedaje, ellos me están dando alimentación, agua por recomendaciones de ellos no dejan tampoco salir, aunque es posible salir de 7 de la mañana a 9 de la mañana para comprar algunos víveres”, dijo.

La familia propietaria del hostal lo está atendiendo de forma extraordinaria porque le permitió quedarse a pesar de que la mayoría de los hoteles y hostales no están recibiendo a extranjeros.

Fernando Meza se encuentra en la ciudad de Amritsar que se ubica a 450 kilómetros de la capital Nueva Delhi, tiene cerca de 7 días sin salir del hostal y es apoyado por Gagandeep Singh, Kamaldeep Singh y Harpritt Vansh.

Pidió la intervención de la embajada de México en Nueva Delhi para que realicen un operativo de extracción desde la casa hasta algún sitio donde el gobierno mexicano lo pueda dar seguridad.

Detalló que él no puede salir a las calles porque los extranjeros en general están siendo discriminados y la Policía obliga a la fuerza a la población resguardarse en sus casas.

Será hasta el próximo 15 de abril cuando las autoridades de la India abra las conexiones en aeropuertos y se pueda dar la repatriación de los cerca de 40 mexicanos que están pidiendo auxilio para ser retirados del lugar.

Una de las situaciones que están viviendo en la India es que las personas viven al día y tienen la necesidad de acudir a sus trabajos y por otra parte la autoridad ha estado ejerciendo la fuerza golpeando con palos a quienes están fuera de sus casas y escribiendo en sus frentes “Soy enemigo público”.

Manifestó que la violencia en el país donde se encuentra puede ir escalando hasta hacerse insostenible y será más difícil salir.