"Estoy bien, no ocupo ayuda": aparece mensaje en cuenta de Emily Castillo

HERMOSILLO, Sonora.- Luego del reporte de su desaparición, apareción un mensaje por medio de la cuenta de Emily Castillo en el que supuestamente se señala que está bien, aunque más tarde fue eliminado, por lo que existen dudas de si fue ella o alguna otra persona quien lo escribió.

Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro", se leía en el mensaje que luego fue borrado.