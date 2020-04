Este es el escenario de contagios por coronavirus que prevén para Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno del Estado acordó con los alcaldes intensificar las acciones de concientización ciudadana en los municipios, ante el escenario difícil que podría enfrentar Sonora en las próximas semanas si no se acata con mayor rigor la medida Quédate En Casa; el Covid-19 dejaría 61 mil infectados y más de 600 fallecimientos.



En reunión de trabajo, a través de videoconferencia con alcaldes de 10 municipios, así como con autoridades de salud, seguridad, Fiscalía y representantes del Gobierno federal, los comandantes de la Cuarta Zona Militar; de la Cuarta Región Naval y el coordinador general de la Guardia Nacional en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reiteró el llamado respetuoso, pero determinante, a los ciudadanos de quedarse en casa y evitar el contagio exponencial del virus.



Las cifras que prevé el Sector Salud para Sonora, si no se acatan las medidas de distanciamiento social, son realmente preocupantes, expuso la titular del Ejecutivo estatal.



Durante la reunión, a la que asistió la alcaldesa Célida López y el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, se explicó a cada presidente municipal, el escenario epidemiológico científico previsto para su municipio, por lo que se acordó intensificar, a partir de este mismo jueves, los operativos y las acciones de concientización a las y los ciudadanos.



PROYECTAN DATOS



Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, dijo que, de no acatarse las medidas estrictas de aislamiento social de una forma más severa y contundente, se prevé que a nivel estatal la cifra de contagios alcance los 61 mil 495 infectados, de los cuales, más de 43 mil ocuparían asistencia médica.



De ellos, más de 34 mil serían enfermos con atención ambulatoria; poco más de 7 mil ocuparían hospitalización y más de 2 mil requerirán terapia intensiva, por lo que se calcula que en ese escenario, se tendrían 667 defunciones.



Para los 10 municipios más grandes en población, el escenario de contagios es el siguiente: Hermosillo 18 mil 123; Cajeme 9 mil 369; Nogales 5 mil 158; San Luis Río Colorado 4 mil 149; Navojoa 3 mil 596; Guaymas 3 mil 446; Agua Prieta 1 mil 847; Huatabampo 1 mil 771; Puerto Peñasco 1 mil 424 y Empalme 1 mil 281.



Ante ello, se acordó reforzar los operativos y las acciones de convencimiento y concientización de los ciudadanos, pues en los últimos días se ha percibido un gran aforo en las calles, lo que potencialmente aumenta los riesgos de contagio.