Estará AMLO 3 días en Sonora; Gobernador confirma visita

Los días 20, 21 y 22 de mayo viajará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora para reunirse con las y los alcaldes de diferentes municipios de Sonora en Sahuaripa donde presentarán un planteamiento de prioridades.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, confirmó que la visita del Ejecutivo federal se diferirá una semana a lo planeado, pero se sostiene la visita y la reunión en Sahuaripa con los municipios que se reunieron hace tres meses.

Informó que ya se reunió con las y los presidentes municipales de esa región y acordaron hacer un planteamiento de prioridades a López Obrador de las prioridades que tienen, aunque cada uno tiene libre ‘bateo’ para presentar otros temas.

Se sostiene la reunión con los municipios con los que nos reunimos hace tres meses, se sostiene el acuerdo de reunión en aquella ocasión de llevarla a cabo en Sahuaripa. Ya tenemos Llegará el 20 de mayo y estará hasta el 22 Estará AMLO 3 días en Sonora armado todo el cuadro de común acuerdo con las y los presidentes municipales”, subrayó.

El tema del litio, agregó, no está contemplado abordarse en esta reunión, sin embargo eso no significa que no se pueda hablar del tema y de otros que consideren conveniente.

Aseveró que el yacimiento del litio parte de Sahuaripa hacia Bacadéhuachi y desemboca en un lugar denominado La Ventana, donde se ve en la tierra la riqueza del mineral, por lo que también debe contemplarse en la reunión.